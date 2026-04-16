Economía y Política

Formulario de ‘Hello Brete’ para beca en Open English genera alertas sobre datos que pide y su gestión

El formulario de ‘Hello Brete’ para ser considerado a una beca de estudio de inglés mediante la plataforma Open English plantea preocupaciones por el tipo de datos solicitados, su tratamiento y la responsabilidad de su gestión

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Por Carlos Cordero Pérez

El entusiasmo generado por la posibilidad de obtener una beca sin costo del programa Hello Brete, impulsado por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), para estudiar inglés a través de la plataforma de la firma Open English se vio opacado por varios cuestionamientos.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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