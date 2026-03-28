Economía y Política

Gobierno amplía vigencia de concesiones de frecuencia de radio y televisión: esta es la resolución, el por qué y lo que sigue

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Por Carlos Cordero Pérez

El proceso de renovación o adjudicación de las concesiones de frecuencias de radio y televisión tiene una novedad esta semana, aunque se trata de un paso más formal que de fondo.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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