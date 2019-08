“Lo que no se nos informó (el Poder Judicial) fue que los recursos no les alcanzarían porque no aplicarían la Ley 9.635 y por tanto mantendrían el crecimiento de pluses, lo que es igual que el crecimiento en remuneraciones. Siendo así, no vemos la voluntad por contribuir con el ajuste que de manera vehemente les hemos instado realizar por el bien de este país”, agregó Aguilar.