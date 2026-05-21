Índice OCDE 2025: Costa Rica destaca por su proactividad digital, pero reprueba en transparencia de datos

La digitalización de servicios y el acceso a datos institucionales son dos pasos claves para aumentar la eficiencia y la transparencia de las entidades estatales.

Los pasos realizados en materia de gobierno digital permiten ofrecer mejores servicios, tomar decisiones más inteligentes y generar la colaboración entre entidades que antes operaban de forma aislada.

La digitalización de trámites, la interoperabilidad de plataformas institucionales y bases de datos y la automatización de programas estatales ayudan a la eficiencia, el ahorro y la cobertura. Pero los desafíos persisten, como en el campo de los datos.

Todo esto es crucial para satisfacer las expectativas de los ciudadanos y las empresas, incluyendo a las multinacionales que ingresan a un país mediante inversión extranjera directa.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó los resultados de 2025 de 42 países (7 de América Latina) en el Índice de Gobierno Digital (DGI), que compara los esfuerzos realizados por los gobiernos para establecer las bases necesarias para lograr una transformación digital.

Asimismo, la OCDE presentó el Índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables (para el mismo número de países a nivel global y regional), que mide los esfuerzos para diseñar e implementar políticas nacionales de datos abiertos gubernamentales.

En este último punto, la OCDE destacó un progreso moderado en la transformación digital del sector público, señalando un incremento en el rendimiento promedio de los países miembros debido al fortalecimiento de la gobernanza de datos y la infraestructura digital.

Los hallazgos subrayan que naciones como Corea, Australia y Portugal lideran la implementación de estrategias coherentes y centradas en el usuario. Asimismo, enfatizan que la digitalización ya no es un reto técnico.

Es un activo estratégico esencial para mejorar la resiliencia y la toma de decisiones ante las crisis globales.

Pero advierte de la necesidad de mayores esfuerzos en la evaluación de políticas y en la medición del impacto real de los datos abiertos en la sociedad.

Gobierno digital

Las naciones que encabezan el ranking mundial y regional no son sorpresa, pues es producto de años de ser pioneros en inversión, implementación y visión de la digitalización de servicios públicos.

De acuerdo con los resultados del Índice de Gobierno Digital (DGI) 2025, los 10 países con las puntuaciones más altas a nivel global son los siguientes:

Corea del Sur (0,95) Australia (0,88) Portugal (0,86) Reino Unido (0,84) Noruega (0,83) Estonia (0,83) Irlanda (0,83) Dinamarca (0,83) Francia (0,80) Chile (0,79)

En cuanto a la posición de Costa Rica, el país ocupa el lugar número 39 a nivel global entre los 42 países evaluados en el índice compuesto, con una puntuación de 0,45.

A pesar de su posición en el ranking general, la OCDE destaca a Costa Rica como uno de los países que presentó uno de los mayores incrementos de puntuación en esta evaluación, lo que refleja un esfuerzo significativo por fortalecer sus políticas de gobierno digital durante el periodo evaluado. Por ejemplo, en la dimensión de “Proactividad”, Costa Rica aumentó su calificación de 0,02 en 2023 a 0,42 en 2025

En América Latina, la evaluación de siete países de la región, es la siguiente:

Chile (0,79) Brasil (0,79) Colombia (0,71) Perú (0,69) México (0,51) Argentina (0,49) Costa Rica (0,45)

Datos abiertos

¿Y cómo andamos con la transparencia de la información institucional? Aquí está el gran reto global, regional y local.

Según los resultados del Índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables (OURdata) 2025 de la OCDE, estas son las clasificaciones globales:

Francia (0,96) Corea del Sur (0,95) Polonia (0,82) Estonia (0,76) España (0,76) Chequia (0,72) Noruega (0,72) Colombia (0,68) Japón (0,66) Lituania (0,64)

En América Latina, el ranking es el siguiente:

Brasil (0,70) Colombia (0,68) Chile (0,48) Perú (0,48) Argentina (0,31) México (0,25) Costa Rica (0,14)

En el Índice OURdata 2025, Costa Rica se encuentra en el puesto 41 entre los 42 países evaluados en la tabla de resultados finales y a nivel de América Latina ocupa el séptimo lugar, situándose al final de la lista regional evaluada.

Avance y retos de Costa Rica

La OCDE destacó que (junto con Chile, Portugal y Japón) el país mostró uno de los incrementos de puntuación más pronunciados respecto a la medición anterior en cuanto al Índice de Gobierno Digital, lo que indica un avance significativo en el fortalecimiento de sus políticas de gobierno digital durante el periodo 2023-2024.

De hecho, la Organización destaca a Costa Rica principalmente por mostrar avances significativos y los incrementos de puntuación más pronunciados en diversas dimensiones de gobierno digital.

El informe también indica que Costa Rica y Chile son los países que muestran los mayores incrementos en la puntuación (de 0,28 a 0,60 puntos) en gobierno digital, mientras que Costa Rica logró avances notables en las dimensiones de “impulsada por el usuario” (pasó de 0,32 a 0,55) y de “proactividad” (de 0,02 a 0,42).

En datos abiertos (información pública sobre proyectos, inversiones, presupuesto y otros datos institucionales), Costa Rica se encuentra entre los países que registraron puntuaciones más bajas (bajó de 0,19 a 0,14 de 2023 a 2025), en especial debido a problemas de accesibilidad de datos (pasó de 0,47 a 0,33).

El país obtuvo una puntuación de 0,00 en la categoría de apoyo del gobierno a la reutilización de datos, lo que indica una falta de iniciativas para promover el uso de datos abiertos dentro y fuera del sector público.

Asimismo, en disponibilidad de datos la calificación de Costa Rica fue de apenas 0,07, reflejando desafíos significativos.