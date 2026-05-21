Economía y Política

Índice OCDE 2025: Costa Rica destaca por su proactividad digital, pero reprueba en transparencia de datos

Vea la posición de Costa Rica en los índices de gobierno digital y de datos abiertos de la OCDE, sus avances, retrocesos y razones, que deben importar a la ciudadanía y a las empresas

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Por Carlos Cordero Pérez
Ilustración conceptual sobre regulación y competencia en Costa Rica, con símbolos de justicia, legislación y supervisión institucional, en referencia a la parálisis de la Coprocom por falta de integrantes en su órgano superior.
La digitalización de servicios y el acceso a datos institucionales son dos pasos claves para aumentar la eficiencia y la transparencia de las entidades estatales. (Shutterstock /Shutterstock)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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