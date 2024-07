Jorge Rodríguez deja el Ministerio de Comunicación para asumir vacante en Cultura

Jorge Rodríguez Vives, hasta hoy ministro de Comunicación, dejará ese cargo para llenar la vacante en el Ministerio de Cultura que dejó la exministra Nayuribe Guadamuz, quien fue destituida el 29 de junio pasado por haber firmado una declaratoria de interés cultural para la Marcha del Orgullo LGTBI.

La noticia la confirmó la Presidencia de la República a través de un comunicado de prensa, en el cual Rodríguez destacó su trabajo para instaurar la creación de “productos de comunicación” propios del Gobierno, “para que la ciudadanía pueda generar criterio sobre el acontecer nacional”.

Durante su gestión como jerarca de Comunicación, Rodríguez también se vio inmerso en polémicas gubernamentales relacionadas con gestiones aparentemente irregulares por parte del Poder Ejecutivo en la realización de contrataciones con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y sobre la distribución de pauta publicitaria en medios de prensa escrita, radial y televisiva por parte del Estado.

El Ejecutivo no indicó quién asumirá el cargo de Comunicación.

LEA MÁS: Las lealtades del Gobierno: ¿qué se sabe del círculo de confianza de Rodrigo Chaves?

El más alto cargo del Ministerio de Cultura se encontraba sin nombramiento desde hace 12 días. El presidente Rodrigo Chaves removió a la exministra Guadamuz por tramitar y firmar sin su autorización previa una declaratoria de interés cultural para la Marcha del Orgullo LGTBI. Por dicho motivo también fue destituido el comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sosa.

“Aquí hubo negligencia, descuido o indisciplina, y eso en mi administración no es tolerable, a pesar de que me duele mucho. Doña Nayuribe estuvo en la campaña conmigo, fue candidata a diputada en Guanacaste, a mí me duele en el corazón haber tenido que tomar esa decisión, pero las razones que me dio no me permitieron... escogiendo entre la amistad y el cariño que le tengo, la responsabilidad que el pueblo me dio, hice lo correcto”, afirmó Chaves a radio Columbia.

El viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, también firmó el documento, pero se mantiene en el cargo.

Jorge Rodríguez Vives es el ministro de comunicación de la administración de Rodrigo Chaves desde el 3 de mayo del 2023 (Cortesía)

LEA MÁS: Grabaciones de cuatro meses, frases polémicas y una demanda penal: así fue como audios captados por una exministra expusieron a Rodrigo Chaves

Jorge Rodríguez Vives, por su parte, deja el cargo de ministro de Comunicación año y dos meses después de haber asumido la cartera. Antes había ocupado ese puesto Patricia Navarro, quien fue destituida menos de cuatro meses después de iniciado el Gobierno.

Quien asuma la cartera ante la ausencia de Rodríguez será entonces el tercer ministro de Comunicación en menos de dos años y medio de gestión.

Rodríguez es un funcionario de confianza para el presidente Chaves. Antes de asumir el Ministerio, había sido su jefe de despacho.

La salida de Rodríguez de su actual cargo es el cuarto cambio de peso en el gabinete del presidente Chaves en el último mes. Además de la destitución de Guadamuz, también dejó su cargo por cuenta propia la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana.

La salida de Díaz, a su vez, provocó que el traslado de la exministra de Planificación, Laura Fernández, a esa cartera.