Economía y Política

La administración Chaves Robles a examen: 7 gráficos que muestran éxito fiscal y el rezago local

Siete indicadores clave muestran un cuatrienio marcado por contrastes: crece la producción, pero menos personas entran al mercado laboral; baja la pobreza, pero con dudas; y la violencia homicida escala a niveles históricamente altos

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Por Josué Alfaro

El gobierno de Rodrigo Chaves concluye con un balance que no se puede resumir sin contradicciones: crecimiento económico por encima del promedio, pero con una economía local estancada; menos desempleo, pero también menos gente participando en el mercado laboral; menos pobreza, pero con dudas sobre su sostenibilidad; y una violencia homicida que alcanzó niveles que no se veían desde el conflicto armado de 1948.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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