Economía y Política

La construcción industrial y comercial de Costa Rica se concentra en 10 cantones: estos son los nuevos ‘puntos calientes’ de nuestro país

Solo diez cantones acumulan más de la mitad de la nueva infraestructura del país. Algunos son los esperados, pero otros están sorprendiendo al mercado inmobiliario y productivo nacional.

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

La construcción comercial e industrial de Costa Rica se acumula en solo una decena de cantones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
ConstrucciónCFIAIndustriaComercio
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.