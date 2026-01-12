Economía y Política

La Costa Rica menos democrática: una historia de zonas rezagadas y urnas cada vez más vacías

La democracia ininterrumpida más longeva de América Latina tiene fisuras y están creciendo. La gente vota menos, principalmente en las zonas con más rezagadas, y uno de cada cuatro ciudadanos no le cierra la puerta al autoritarismo. Analizamos los datos de desarrollo y participación electoral

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

Costa Rica continúa siendo un país que respalda la democracia, donde el 75% de la población asegura que la sigue considerando como el mejor modelo para gobernar. Sin embargo, esa radiografía general esconde a otra Costa Rica: una menos democrática.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
EleccionesElecciones 2026AbstencionismoDemocracia
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.