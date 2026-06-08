Economía y Política

La “economía jaguar” terminó requiriendo un nuevo plan fiscal; esta es la historia de lo que salió mal

Hasta hace apenas un año, Hacienda proyectaba una deuda inferior al 60% del PIB durante el resto de la década. Ahora, prevé una recaudación en caída y un endeudamiento que rozaría el 70% de la producción

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Por Josué Alfaro

Hasta hace apenas un año, el Ministerio de Hacienda hablaba sobre “consolidación fiscal” y proyectaba que la deuda pública se mantendría por debajo del 60% del PIB el resto de la década. La deuda había bajado progresivamente, las calificadoras de riesgo habían mejorado sus evaluaciones soberanas, el Gobierno volvía a registrar superávits primarios y la discusión sobre una eventual crisis fiscal parecía borrarse del mapa.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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