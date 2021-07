Desde la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), indicaron que no regulan a las fintech y no tienen registro de las mismas. No obstante, ciertas actividades que desarrollan estas empresas pueden requerir la inscripción ante la Sugef por temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de acuerdo con la ley 7.786, tal como lo mencionó el BCCR.