Economía y Política

Laura Fernández quiere una ‘cirugía mayor’ para el Poder Judicial entre tensiones políticas y defensa por su independencia

La presidenta Laura Fernández pide una “cirugía mayor” para el Poder Judicial y ya anuncia que planteará reformas a partir de junio. La pregunta no es si el sistema requiere cambios; es cuáles, de quiénes y con qué fines

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Por Josué Alfaro

La presidenta Laura Fernández asegura que el Poder Judicial vive “en Narnia”, que se convirtió en “un lastre” para el país y que necesita una “cirugía mayor”. En tanto, las máximas autoridades judiciales responden resaltando la independencia judicial y las evaluaciones internacionales que sitúan al sistema judicial de Costa Rica como uno de los más sólidos e independientes del continente.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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