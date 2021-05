Falta de investigación y diagnóstico: En el país exite la figura del director de selecciones. Marcelo “Popeye” Herrera, es el encargado del manejo de estas, sin embargo, fue nombrado como entrenador interino de las selecciones infantiles y juveniles, por lo que la otra función queda de lado. La tarea del director de selecciones, o de otra figura como Gerente Deportivo de la Federación (inexistente en Costa Rica), tendría que ser coordinar el tipo de juego entre los diferentes equipos patrios. Que entre los procesos de selecciones Sub 17, Sub 20 y mayor, haya coordinación. Sin embargo, hay división entre los procesos. También hay demasiada libertad para el director técnico. No se cuestiona sobre los jugadores convocados, ni se revisa si las decisiones del entrenador fueron las acertadas, porque no hay investigación ni diagnóstico validos para estos procesos.