Nueva objeción al cartel vuelve a generar polémica en torno a la licitación de Puerto Caldera

Recurso fue presentado ante la Contraloría por la empresa Logística de Granos S.A., socia del grupo que opera actualmente el puerto. Vea lo que objeta y la reacción de la Junta Directiva.

Por Fabiola Martínez Ortiz

Después de varios intentos, el pasado 23 de septiembre se publicó la quinta versión del cartel para la licitación de Puerto Caldera y se esperaba que esta fuese la definitiva. Sin embargo, una nueva objeción presentada ante la Contraloría General de la República (CGR) vuelve a poner en pausa el proceso y a encender la discusión en torno al proyecto.








