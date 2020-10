No. Esa es la belleza de aquí del BID. La prioridad es apoyar a nuestros países prestatarios. Por lo cual seremos vendedores de la región a nivel global. Ya en discusiones con BID Invest y países europeos y otros que son miembros no regionales he dicho que voy a defender a las Américas como el primer destino de inversión extranjera en el mundo, y lo podemos hacer.