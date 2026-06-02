Panduit Costa Rica contratará 400 personas impulsada por expansión de su planta en Grecia; vea cómo aplicar

Panduit Costa Rica, cuya planta se encuentra en Grecia, Alajuela, anunció la contratación de aproximadamente 400 personas durante 2026 como parte de un proceso de expansión operativa en manufactura avanzada.

La firma indicó que esta ampliación responde al crecimiento global de industrias vinculadas con infraestructura digital, centros de datos e inteligencia artificial (IA) a los que Panduit ofrece sus soluciones de infraestructura física de red.

Con las nuevas incorporaciones, la compañía estima cerrar el presente año con una planilla de cerca de 1.900 colaboradores y se consolida como el principal generador de empleo de la Región de Occidente bajo el régimen de zona franca.

“Actualmente, Panduit Costa Rica se encuentra en una etapa sostenida de expansión, incorporando nuevas operaciones, tecnologías y líneas de producción para atender la creciente demanda de nuestros clientes en el ámbito de infraestructura de redes”, dijo Daniel Rojas, gerente de recursos humanos de Panduit Costa Rica.

La empresa aseguró que mantiene un proceso de contratación continua desde hace dos años y medio, aumentando su planilla en un 50% y pasando de 1.000 a 1.500 colaboradores.

Además, una parte importante de sus posiciones de liderazgo, administrativas y de supervisión está ocupada por colaboradores que crecieron profesionalmente dentro de la organización.

Vacantes

Las nuevas contrataciones están enfocadas en perfiles como operarios de producción, supervisores de producción, técnicos de mantenimiento.

También se requieren mecánicos de precisión, ingenieros de manufactura, técnicos de ingeniería y personal para las áreas de cadena de abastecimiento, tráfico y logística.

Para los nuevos puestos, las personas interesadas en puestos en áreas de producción pueden aplicar enviando su curriculum vitae a través de un código QR.

(Panduit/Panduit)

Para puestos administrativos, pueden buscar vacantes disponibles y aplicar directamente a las requisiciones disponibles en Costa Rica.