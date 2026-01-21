Papeleta para diputados por Limón en las elecciones del 2026 de Costa Rica

El próximo 1.º de febrero de 2026, usted tendrá en sus manos la oportunidad de marcar el rumbo de la provincia de Limón para los próximos cuatro años. Esta jornada no es solo un trámite administrativo; es el momento en que el Caribe define su peso en las decisiones nacionales que se toman desde la Asamblea Legislativa.

Para esta elección, se encontrará con una particularidad única en todo el país. Limón es la única provincia que mantiene exactamente la misma cantidad de diputados que en el periodo actual. Mientras otras zonas ganaron o perdieron representación por los cambios en la población, nuestra provincia conservará sus cinco curules intactas.

El padrón electoral es de 313.778 limonenses habilitados para emitir el sufragio. Esta cifra se divide casi a la mitad entre hombres y mujeres, representando un bloque de votos que suele ser determinante para definir las mayorías en el plenario legislativo.

El voto caribeño contará dentro de una oferta de 20 partidos políticos, todos de escala nacional.

Para llegar a la papeleta que usted verá en febrero, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realizó un proceso de revisión. A nivel nacional, se recibieron más de 1.300 solicitudes de candidaturas, pero no todas lograron pasar la prueba.

96 candidaturas fueron rechazadas en todo el país. Los motivos principales fueron el incumplimiento de la paridad de género, no tener la edad mínima requerida o fallas en los trámites de naturalización.

Este proceso de depuración afectó de forma distinta a cada agrupación. Partidos como Integración Nacional y Aquí Costa Rica Manda perdieron decenas de candidatos por errores en sus trámites. Incluso, el partido provincial de la capital, Comunal Unido, quedó fuera de toda la contienda al ser rechazadas todas sus nóminas.

El TSE definió un orden oficial mediante un sorteo. Este orden es el mismo que usted verá tanto en la papeleta presidencial como en la celeste, que es la que corresponde a los diputados.

Justicia Social Costarricense (PJSC):

Nancy Patricia Vilchez Obando Gabriel Edgar Chaves Núñez Maritza Patricia Medrano Gómez José Gabriel Hidalgo González Carolina de los Ángeles Velásquez González

Progreso Social Democrático (PPSD):

Frank Alberto McKenzie Peterkin Paula Raquel Fernández Cerdas Franklyn Rodolfo Esquivel Chacón Rosibel Cruz González Orlando Gregorio Archibold Gayle

Unión Costarricense Democrática (PUCD):

Newton Grant Arana Mireya Arana Araya José Antonio Espinoza Matarrita Yeimy Vanessa Orozco Alfaro Juan Alberto Campos Salazar

Unidos Podemos (UP):

Giovanni Rivera Picado Katerine Calvo Lobo Henry Mauricio Brenes Chavarría Alanis Leticia Orias Hidalgo Warner Mahony Mahony

Nueva Generación (PNG):

Ronald Roberto Hidalgo Arias Xinia Teresa Rose Stewart Rolando Cruz Castro Verónica González Solís Henry Geovanni Fuentes Fernández

Esperanza y Libertad (PEL):

Alfonso Cubillo Navarro Margot Díaz Mayorga Romel Brumley Kerr Maricruz Alvarado Arias Minor Antonio Durán López

De la Clase Trabajadora (PT):

Daniela Quesada Ávila Maikol Giovanni Hernández Arias

Centro Democrático y Social (PCDS):

Myrna Ivette Pierre Dixon William Gerardo Quesada Alfaro Susana Patricia Zamora Fonseca Carlos Castro Matamoros Alejandrina Nelson Calvo

Coalición Agenda Ciudadana (PAC-ADN):

Andrea Vanessa Peraza Rogade Óscar Campbell McCarthy Xiomara del Socorro Muñoz Molina José Daniel Chavarría Álvarez Dariana Rodríguez Iglesias

Nueva República (NR):

Jeinnel Julieth Newball Gentle Saaed Calderón Hernández Sandra Patricia Cantillo Pérez Mario Alberto Rivera Lizano Cindy Patricia Quesada Gómez

Aquí Costa Rica Manda (ACRM):

Edgar Robinson Thompson Ana Margarita Quesada Mondragón Willy Salas Obando Julieta Shedden Ching

Liberal Progresista (PLP):

Raúl Orlando Méndez Contreras María Stephanie Herrera Vargas Gabriel Morales Ruiz Ángelica Palacios Duarte Marvin Delgado Fernández

Pueblo Soberano (PPSO):

Osvaldo Artavia Carballo Kristel Lizeth Ward Hudson Reynaldo Arias Mora Kathia Calvo Cruz Edgar Enrique Campbell Carr

Avanza (PA):

Fernando Méndez Granados

Esperanza Nacional (PEN):

Ana Lupita Ramírez Ramírez Braunio Rosales Ureña Grettel Mariela Morales Alfaro Erik Herrera Rodríguez Marilyn Yuliana Ramírez Ramírez

Liberación Nacional (PLN):

Mangell McLean Villalobos Yoilen Andrea Mora Venegas Juan Pablo Poveda Chinchilla Andrea Sánchez Romero Emanuel Calderón Padilla

Alianza Costa Rica Primero (CR1):

Lissa Ivannia Freckleton Owens Rosbil Daniér Arguello Badilla Ivanniz May Blackwood Bennett Heriberto Hernández Ceciliano Gabriela Madrigal González

Integración Nacional (PIN):

Mario Alberto Arias Sandoval Claribeth Gutiérrez Meza Guillermo Montoya Gamboa Ana Cecilia Soto Mena Allen Núñez Matarrita

Frente Amplio (FA):

Francisco José Rodríguez Díaz Esmeralda Allen Mora Marlon Hidalgo Salas Xinia Quintero Arauz Gilberto Franco Cabrera

Unidad Social Cristiana (PUSC):

José Paublo Céspedes Arceyut Johanna Jiménez Jiménez Sergio Andrés Araya Aguilar Eloísa Vose May Arcelio García Morales

Esta es la papeleta para diputaciones de Limón. (TSE/Tribunal Supremo de Elecciones)

Por ley, ninguno de los diputados que están hoy en la Asamblea puede reelegirse de forma inmediata. El Artículo 107 de nuestra Constitución es muy claro en que deben esperar al menos cuatro años fuera del Congreso para volver a postularse.

Esto garantiza que las cinco caras que representarán a Limón a partir de mayo sean nuevas o hayan tenido un descanso de la labor legislativa. Es un mecanismo que busca refrescar las ideas y evitar que el poder se concentre en unas pocas manos.

Para que estas personas lleguen a una curul, el sistema utiliza el cociente y el subcociente electoral. Esto significa que los votos totales se dividen entre las cinco plazas disponibles, y las agrupaciones que alcancen esas cifras mínimas obtienen sus espacios.

Para que usted no tenga ninguna duda el día de la elección, le recordamos las herramientas que tiene a su disposición:

¿Dónde me toca votar?: Usted puede consultar su centro exacto y el número de su junta receptora ingresando su número de cédula en tse.go.cr/dondevotar.

El Financiero habilitó una base de datos donde usted puede ver las biografías y fotos de quienes piden su voto.

Tenga presente que las mesas estarán abiertas durante 12 horas seguidas, desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Su decisión en la papeleta celeste definirá quiénes llevarán la voz de Limón al escenario político nacional hasta el año 2030.