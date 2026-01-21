Economía y Política

Papeleta para diputados por Limón en las elecciones del 2026 de Costa Rica

Por Mathew Chaves

El próximo 1.º de febrero de 2026, usted tendrá en sus manos la oportunidad de marcar el rumbo de la provincia de Limón para los próximos cuatro años. Esta jornada no es solo un trámite administrativo; es el momento en que el Caribe define su peso en las decisiones nacionales que se toman desde la Asamblea Legislativa.








