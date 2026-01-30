Economía y Política

Perfiles de respaldo: así son los electores que apoyan a Laura Fernández, Álvaro Ramos, Claudia Dobles y quienes siguen indecisos

La última encuesta del CIEP no solo documentó diferencias de género, edad y educación. También encontró distinciones claves en el plano emocional de los posibles votantes

Por Josué Alfaro

La última encuesta del CIEP-UCR de cara a las elecciones de este 1.° de febrero dibujó, nuevamente, una especie de tríptico. El oficialismo domina la contienda con amplio margen, dos candidaturas de oposición destacan sobre el resto y un gran bloque de votantes indecisos todavía no ‘se casa’ con nadie.








