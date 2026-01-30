Perfiles de respaldo: así son los electores que apoyan a Laura Fernández, Álvaro Ramos, Claudia Dobles y quienes siguen indecisos

La última encuesta del CIEP-UCR de cara a las elecciones de este 1.° de febrero dibujó, nuevamente, una especie de tríptico. El oficialismo domina la contienda con amplio margen, dos candidaturas de oposición destacan sobre el resto y un gran bloque de votantes indecisos todavía no ‘se casa’ con nadie.

La exministra Laura Fernández lidera la intención de voto con un 43,8% de las personas decididas a votar. En tanto, las candidaturas de Álvaro Ramos y Claudia Dobles son las únicas que parecen tener alguna especie de tracción entre las 19 opciones opositoras y persiste una cuarta parte de las personas que quieren acudir a las urnas pero siguen indecisas.

El CIEP-UCR logró caracterizar a cada una de estas poblaciones. Estos fueron los principales resultados .

La encuesta El Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) entrevistó a 1.501 personas entre el 20 y el 26 de enero; es decir, en la penúltima semana antes de los comicios. Las personas fueron contactadas por vía telefónica, de forma aleatoria, usando como referencia el Plan Nacional de Numeración de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Dicha metodología permitió obtener un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±2,5 puntos porcentuales.

Por candidatura

El CIEP únicamente analizó las características dominantes entre los votantes de Fernández, Ramos, Dobles y los indecisos, que son la amplia mayoría.

Juntos, estos cuatro bloques representan a nueve de cada 10 personas que aseguran tener la intención de votar el primer domingo de febrero.

Laura Fernández

La candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) tiene un respaldo más acentuado entre hombres; entre personas mayores de 35 años; personas sin educación universitaria; y habitantes de Puntarenas, Alajuela y Limón.

Asimismo, tiene mayor tracción entre las personas que se dicen “entusiasmadas” o “esperanzadas” sobre las elecciones; y entre quienes se dicen “muy tranquilos” o “algo tranquilos” sobre los eventuales resultados de los comicios.

La oficialista Laura Fernández fue quien logró incrementar en mayor medida su nivel de respaldo entre octubre y enero, según las estimaciones del CIEP. La exministra incluso podría triunfar sin necesidad de segunda ronda, si logra mantener los niveles de respaldo mostrados en las encuestas. (JOHN DURAN/John Durán)

Álvaro Ramos

El candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), por otra parte, tiene mejor desempeño entre mujeres; personas mayores de 55 años; personas con educación universitaria; y habitantes de las provincias de San José, Heredia y Cartago.

En cuanto a los sentimientos de los votantes, Ramos muestra una mejor representación entre quienes aseguran estar “preocupados” o “tristes” por las elecciones; y entre quienes se dicen “muy preocupados” o “algo preocupados” por los resultados del proceso.

Álvaro Ramos, del PLN, se mantuvo en segunda posición de intención de voto durante toda la campaña electoral, según las encuestas del CIEP; sin embargo, siempre se mantuvo entre un 7% y 9%. (JOHN DURAN/John Durán)

Claudia Dobles

La exprimera dama y candidata por la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) también muestra un mejor desempeño entre mujeres; personas con educación universitaria y habitantes de Heredia, Cartago y San José. Sin embargo, difiere de Ramos en cuanto a la edad de las personas en las que logra un mayor respaldo: tiene un más éxito entre menores de 35 años.

Al igual que Ramos, también tracciona mejor entre aquellas personas que se dicen “angustiados” por los comicios; así como entre quienes sentirse “muy preocupados” por sus eventuales resultados.

Claudia Dobles, de la CAC, es la segunda contendiente de oposición con un mayor nivel de respaldo de cara a las elecciones, según el CIEP. Incluso estaría en empate técnico con Álvaro Ramos por el margen de error. (JOHN DURAN/John Durán)

Indecisos

Por último, la indecisión es mayor entre mujeres; personas jóvenes; personas con educación primaria; y habitantes de provincias como Guanacaste, Limón, Alajuela y Puntarenas.

Además, hay una mayor proporción de indecisos entre las personas que se dicen “tristes” y “angustiadas” por las elecciones; y entre quienes se dicen tener niveles medios de preocupación por sus resultados.

Tendencias claras

La oficialista Laura Fernández —quien se promociona a sí misma como la continuidad del actual gobierno y del movimiento afín al presidente Rodrigo Chaves— parece encaminada a ganar la primera ronda de elecciones con una amplia ventaja, según el estudio de opinión.

La exministra de Planificación y de la Presidencia del actual gobierno incluso aspira a consolidar un respaldo superior al 40% de los votos válidos y evitar una segunda ronda; aunque nada se lo garantiza todavía.

La última presidenta electa sin necesidad de acudir a una segunda vuelta fue Laura Chinchilla, en 2010, cuando se impuso con más del 45% del respaldo en aquel proceso electoral.

Las encuestas no permiten predecir el futuro, pero son una guía sobre las tendencias electorales. En ese sentido, las encuestas del CIEP han logrado documentar un alto crecimiento del respaldo en favor de la candidatura continuista (18,8 puntos porcentuales desde octubre hasta finales de enero), muy superior al de sus principales contendientes.

Según publicó el propio CIEP en su informe de resultados más reciente, “la probabilidad de un triunfo del oficialismo en primera ronda” es alta, e incluso aumentó a lo largo de este último mes de campaña.

“Sin embargo”, advirtió la entidad, “en política un evento con alta probabilidad de ocurrir puede que no se concrete bajo ciertas condiciones”.

“Al respecto, aún el porcentaje de personas indecisas sigue siendo un número significativo del electorado por lo que, en caso de que ese grupo acuda a votar, podría inclinar la balanza electoral en la dirección de fortalecer la ventaja del oficialismo o aumentar el apoyo a las candidaturas de oposición”, puntualizó.

Un punto clave que determinará la existencia o no de mayores cambios en la intención de voto será cómo se expresen finalmente las emociones del electorado en las papeletas.

El oficialismo concentra mayor respaldo entre las personas que se sienten tranquilas y esperanzadas con los comicios; mientras que las candidaturas de oposición y los indecisos son más dominantes en el plano contrario. Cómo se movilice la población a partir de esos sentimientos —o cómo deje de movilizarse— podría inclinar la balanza en cualquiera de las direcciones.