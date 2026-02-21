Economía y Política

¿Por qué insistir con la venta del BCR? Esto dice el nuevo jefe de la fracción de gobierno en la Asamblea

Nogui Acosta, futuro jefe de fracción del gobierno, respondió en entrevista con ‘EF’ por qué el gobierno quiere insistir con la venta del banco estatal

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

La presidenta electa, Laura Fernández, retomará el planteamiento de vender el Banco de Costa Rica (BCR). A pesar de la férrea oposición de otras fuerzas políticas, asegura que la transacción serviría para capitalizar el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Nogui AcostaPPSOAsamblea LegislativaGobierno
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.