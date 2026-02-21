¿Por qué insistir con la venta del BCR? Esto dice el nuevo jefe de la fracción de gobierno en la Asamblea

La presidenta electa, Laura Fernández, retomará el planteamiento de vender el Banco de Costa Rica (BCR). A pesar de la férrea oposición de otras fuerzas políticas, asegura que la transacción serviría para capitalizar el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

EF entrevistó a Nogui Acosta, el exministro de Hacienda que será jefe de la fracción oficialista en Cuesta de Moras.

Entre otras consultas, se le preguntó por qué el gobierno continuista insiste con la venta del BCR y si ve un real interés por parte de eventuales compradores. Estas fueron sus respuestas.

13/08/2025 El exministro de hacienda Nogui Acosta Jaén, entrevista con la Revista Dominical en la La Nacion. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Usted ha defendido la idea de vender el BCR y ahora podrá hacerlo de nuevo en el Congreso. ¿Por qué vale la pena vender ese banco?, ¿qué se gana con eso?

—Es un tema de competencia, de eficiencia en el uso de los recursos públicos y de los objetivos que se persiguen.

Una parte extremadamente grande del sistema financiero está compuesta por los bancos públicos. Eso le resta competencia. Además, debemos analizar cuál es el papel de la banca estatal dentro del sistema bancario. Si uno tiene dos vehículos en el garaje y no usa uno, tiene detenido dinero que podría estar utilizando de manera más eficiente.

Cuando yo estaba en el Ministerio de Hacienda, planteaba utilizar la venta para reducir la deuda. Ahora doña Laura plantea usarlo como un aporte excepcional al IVM. Me parece que ahí hay un análisis sobre la conveniencia del uso de los recursos públicos.

¿Por qué no se han planteado otras ideas, como fusionarlo con el Banco Nacional?

—Porque reduciría la competencia. ¿Cuál sería el nivel de competencia con un megabanco en el sistema?

Hace poco leía un reporte de Moody’s en el que observaba poco probable la existencia de grandes compradores para un banco con las características del BCR. ¿Usted ve seguro que los haya?

—Eso siempre es un riesgo, pero ese riesgo siempre va a existir. En los últimos años la mayor parte de los bancos que han desaparecido son públicos y yo creo que ese es un llamado de atención. A mí me parece que la cartera del BCR es muy valiosa, muy corporativa, y que habría entidades interesadas.

Ahora bien, solamente lo vamos a saber si lo sacamos a la venta.

Si gusta leer la entrevista completa con el nuevo jefe del gobierno , la puede encontrar en el siguiente enlace.