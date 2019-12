El año 2019 dejará una marca en casi todos los países de la región, además de una serie de interrogantes, desafíos y cuentas pendientes para los 366 días de 2020. No se disipará por un cambio de calendario en una región afectada por los precios bajos de las materias primas, una desigualdad que las sociedades ya no toleran y un contexto internacional que no ayuda.