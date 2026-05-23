Economía y Política

¿Qué dice el TSE ante la orden de Prodhab de frenar la comercialización de información biométrica de la población?

El TSE advirtió sobre las consecuencias de desinscribir la base de datos de los ciudadanos para servicios de migración y del sistema bancario nacional: ¿lo que pide la Prodhab es imposible de cumplir?

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Por Carlos Cordero Pérez

La resolución de la agencia de Protección de Datos Personales de los Habitantes (Prodhab) contra la comercialización que realiza el TSE de la información biométrica personal de la población constituye un relevante precedente.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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