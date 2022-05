¿Qué dijo Rodrigo Chaves que haría en su primer día de gobierno? Esto fue lo que realmente hizo

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, recalcó como una de sus principales promesas, durante la campaña electoral, la de reducir el costo de la vida de los costarricenses a partir de cinco decretos desde el primer día de su gobierno.

Precisamente, estos eran los cinco decretos que Chaves se comprometió a firmar:

- Eliminar la canasta básica tributaria y convertirla en una canasta básica de consumo y nutrición.

- Bajar el precio del arroz.

- Bajar el costo de la energía obligando al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a cumplir tres mandatos: aplicar normas internacionales de información financiera (NIIF), ordenar las compras de electricidad que la institución decidió fijar en 3,2 GW/hora, y registrar en su contabilidad los reportes de las pérdidas cambiarias futuras.

- Eliminar los monopolios que inflan los precios y las ventas de las medicinas, para que los medicamentos en Costa Rica dejen de ser los más caros del continente americano.

- Permitir que los agricultores puedan importar moléculas modernas para sustituir los agroquímicos actuales.

Adicionalmente, Rodrigo Chaves había informado en una conferencia de prensa, cuando presentó al primer grupo de nombres de su gabinete el pasado 22 de abril, que estaban redactando un decreto de emergencia nacional por los ciberataques experimentados por el Ministerio de Hacienda y una serie de entidades gubernamentales para firmarlo, en caso de que fuera necesario, el 9 de mayo.

El presidente Rodrigo Chaves en su primer consejo de Gobierno en el Centro Nacional de la Cultura luego de la juramentación. (Tatiana Soto Morales/Tatiana Soto)

Sin embargo, el 29 de abril cuando presentó al segundo grupo de su gabinete, Chaves dijo que si la situación de los ciberataques continuaba, el mismo 8 de mayo, en la sesión inaugural del Consejo de Gobierno, firmaba ese decreto.

Incluso, así lo hizo, pues uno de los tres decretos ejecutivos que firmó el mandatario de la República durante la primera sesión del Consejo de Gobierno fue la declaratoria de emergencia nacional en todo el sector público por el ciberataque. No obstante, el resto de los decretos mencionados anteriormente no fueron firmados.

[ Conti asevera que el 97% de la información obtenida de Costa Rica ya fue liberada ]

Los otros dos decretos que firmó

El presidente de Costa Rica firmó dos decretos con respecto al tema de salubridad pública: eliminó la obligación de vacunarse contra la COVID-19 así como el uso obligatorio de la mascarilla.

Chaves indicó que solo los trabajadores de primera línea en la salud pública estarán obligados a utilizar mascarilla y a vacunarse. “El resto de las personas incluyendo a los niños en las escuelas podrán escoger si quieren protegerse con mascarillas o no. Lo mismo con la vacunación obligatoria. Hay gente que no quiere vacunarse obligatoriamente. Removimos la capacidad de que sean despedidos de sus puestos”, aseveró.

De acuerdo con La Nación, la promesa de quitar la obligatoriedad de la vacunación contra la COVID-19 fue realizada por el propio Chaves y varios de sus colaboradores cercanos, como el vicepresidente Stephan Brunner y la hoy diputada Pilar Cisneros, cuando estaban en campaña contra el ahora excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres.

[ Traspaso de poderes 2022: Rodrigo Chaves elimina obligatoriedad del uso de la mascarilla ]

“Yo me vacuné tres veces, los científicos en Costa Rica dicen que es mejor vacunarse, pero en Costa Rica la gente no es ganado, no es gente que usted le mete una aguja a la brava. Los niños de 5 a 11 años, diay, la familia es la familia; entonces yo soy respetuoso de cada quien, pero sí les aconsejo: cuídense mucho, lávense las manos, usen mascarilla. Yo me vacunaría, pero en mi gobierno nadie los va a obligar a vacunarse nada”, dijo el entonces candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en Guatuso; según La Nación.

Por otro lado, con respecto a eliminar el uso obligatorio de la mascarilla, Rodrigo Chaves no había mencionado que firmaría un decreto sobre ello, pero sí comunicó lo siguiente en la conferencia de prensa que realizó el pasado 29 de abril: “La ministra (de Salud, Joselyn Chacón) dijo que la iba a eliminar y yo creo que para ahí vamos”.

Rodrigo Chaves es, a partir de este domingo 8 de mayo, el presidente número 49 de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

[ Rodrigo Chaves llega a Zapote con el mantra de recortar costos ]

Otras medidas que anunció

Hemos mandado también decretos ejecutivos para su proceso de revisión y consulta de acuerdo a nuestra legislación a la Unidad de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República, en coordinación obviamente con las carteras correspondientes. — Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica

Otros decretos están relacionados con el reglamento de homologación de agroquímicos para bajarle el costo a la agricultura, y permitir el uso de agroquímicos modernos y no contaminantes del ambiente, ni venenosos para los consumidores y trabajadores del agro.

Además, envió dos decretos relacionados con la industria del arroz.

“El objetivo es una serie de acciones de política pública que hay que tomar, incluyendo los dos decretos que mandé a consulta a Leyes y Decretos, porque hay que consultarlos; son los primeros pasos en la ruta para permitir que los productores de arroz de Costa Rica agropecuarios reciban mejores precios y los consumidores también tengan menores precios”, dijo el presidente de Costa Rica.

“Nada más un ejemplo, quitamos el precio mínimo del arroz que estaba fijado por decreto. ¿En qué país le dicen a un comerciante ‘usted no puede vender el arroz a menos de tanto si no lo sancionamos’? Eso va para afuera y entre otras cosas. Entonces hay una ruta clara, eso lleva un poco de tiempo porque tenemos 50 o 60 años de regulación de la industria del arroz, que desde nuestro punto de vista no es adecuada”, agregó.

[ Presidente Chaves estrena mandato con mensaje a sector privado, inversionistas y otros 10 sectores ]

Por su parte, el mandatario giró siete instrucciones directas a jerarcas. Entre ellas: instruyó al presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, para que implemente de manera inmediata las normas internacionales de información financiera en la institución y reclasifique los arrendamientos operativos del Instituto para llevarlos a arrendamientos financieros.

“Eso va a bajar la tarifa luego de los procesos de Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos)”, manifestó Chaves.

Asimismo, explicó que el presidente ejecutivo del ICE y Carlos Enrique Alvarado, ministro del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) tienen “una orden directa” que a más tardar en seis meses la tecnología 5G debe estar en manos del Estado.

Además, instruyó a la ministra de Salud para que apruebe de manera inmediata la hoja de ruta para el decreto reglamento para homologar o reconocer el registro sanitario de medicamentos otorgados por las autoridades estrictas como las define la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según el presidente de la República, el propósito de esto es abaratar el costo de las medicinas.