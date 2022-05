Presidente Chaves estrena mandato con mensaje a sector privado, inversionistas y otros 10 sectores

El presidente Rodrigo Chaves Robles estrenó su mandato con un discurso inaugural plagado de mensajes directos a sector específicos. Entre ellos, el nuevo mandatario buscó dar tranquilidad a los inversionistas del país y al sector privado, aunque reiteró su férreo mensaje en contra de las prácticas monopolísticas.

12 grupos específicos fueron aludidos de manera directa y el gobierno saliente fue mencionado de manera indirecta en el primer discurso del nuevo mandatario, este 8 de mayo, tras recibir la banda presidencial.

EF revisó a detalle las declaraciones del nuevo presidente y estas fueron sus principales declaraciones con un destinatario explícito.

El presidente Rodrigo Chaves asumió su mandato este 8 de mayo en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. En ese lugar brindó su primer discurso como mandatario de la República. (Rafael Pacheco Granados)

Inversionistas

El presidente Chaves llamó a la calma a los inversionistas nacionales e internacionales, a quienes prometió realizar todos los esfuerzos posibles para cumplir con las obligaciones estatales. “El país se hace responsable de sus deudas, nunca hemos fallado en pagar, haremos lo que tengamos que hacer para honrar nuestras obligaciones con nuestro pueblo, con nuestros empleados públicos y con nuestros acreedores”, les manifestó.

Sector privado

A las empresas del sector privado, el nuevo mandatario les prometió “quitarles obstáculos”; sin embargo, también les avisó de que no tolerará prácticas monopolísticas, como ya había advertido durante toda la campaña electoral.

“Quitaremos también los obstáculos que históricamente han impedido a los y las emprendedoras tomar el lugar que se merecen como piezas clave del desarrollo del país. Sí, les dejaremos trabajar, pero también les decimos a aquellos empresarios que han extraviado el norte de la ética que no corrompan a nuestros funcionarios (...) Tampoco esperen que el Gobierno les regale a algunos lo que es de todos, se acabaron los monopolios privados, se acabaron los privilegios de las políticas públicas para favorecer a unos a costa de la mayoría”, les aseguró.

Sindicatos y trabajadores del sector público

A los sindicatos del sector público, el presidente entrante Chaves les pidió dejar atrás divisiones que considera estériles. “Les recordamos que el tema no es gobierno o sector privado, sino una búsqueda ecuánime pero firme del bienestar de todas las personas que laboran en el país”.

Chaves también llamó la atención a los empleados públicos sobre su responsabilidad de “darle a la patria el compromiso y dedicación de servir a sus conciudadanos y apoyarlos”. Asimismo, les subrayó que “el abuso y el aprovechamiento no serán tolerados” en su mandato.

Mujeres

Con las mujeres, el presidente entrante se comprometió a trabajar para detener su discriminación y su acoso “en todos los ámbitos”. “No es posible que las mujeres tengan miedo de andar solas en la calle, no es posible que las mujeres sientan miedo en su propio hogar, en su propio trabajo, en un parque, en un concierto”, subrayó el nuevo mandatario, como ya lo había hecho en semanas recientes.

Adultos mayores

A las personas adultas mayores, el presidente entrante les indicó que el Estado les debe garantizar que no caigan en abandono. “No serán abandonados más, porque merecen una vejez justa, ustedes quienes con su labor construyeron las bases de esta su Patria”, les dijo.

Jóvenes

A la población joven, Chaves le indicó que desea brindarle mayores oportunidades. “Sé que deben estar cansados de escuchar que ustedes son el futuro de la patria, cuando su futuro les viene hipotecado desde la cuna. Una niña que nace en Costa Rica, en lugar de llevar el bollo de pan, llevará un pagaré firmado con una deuda enorme de miles de dólares y a altas tasas de interés. A esos jóvenes les vamos a deshipotecar el futuro”, afirmó.

Población LGTBIQ

A la población LGTBIQ, Chaves le prometió evitar retrocesos. Específicamente, les indicó que no se retrocederá “en el reconocimiento de los derechos que han logrado a lo largo de sus luchas por la equidad y el aprecio por la diversidad”.

Pueblos indígenas

A los pueblos indígenas, Chaves les prometió inclusión. “Repararemos esa deuda histórica que nos llena de vergüenza y que nos ha separado como si fuéramos distintos, cuando en realidad somos todos costarricenses con anhelos y esperanzas comunes”, les dijo.

Universidades públicas

El nuevo mandatario también se refirió a las universidades públicas del país. De ellas dijo que respetará su autonomía, pero sin que eso “signifique o permita despilfarros”.

Oposición

Chaves llamó a las fuerzas opositoras a “construir puentes”. Según dijo al inicio de su discurso, un nuevo fracaso de la clase política podría implicar un desgaste que desmorone al país como se le conoce en la actualidad. “Demostrémosle a Costa Rica la mayor valentía de todas: la capacidad de sentarnos a la mesa, mirarnos a los ojos con transparencia y llegar a consensos que le traigan paz, tranquilidad y desarrollo a nuestra nación”, les indicó.

Crimen organizado

El nuevo presidente también manifestó un tono confrontativo con el narcotráfico y el crimen organizado. A estos grupos, Chaves les pidió “darse por notificados” de que deben buscar otro territorio. “No toleraremos su presencia en nuestra patria. A los corruptos, a los que dirigen el crimen organizado, a los que atemorizan a nuestra ciudadanía en las calles, no les daremos tregua. Si el Estado no puede garantizar la seguridad de sus habitantes, hemos fracasado como país”, dijo.

Comunidad internacional

Directamente a la comunidad internacional, Chaves reiteró la visión pacifista del país. “En Costa Rica, gracias a Dios, no existe un solo soldado armado y adiestrado como tal, no tenemos un cañón, menos un tanque de guerra o un avión de combate, ni barcos artillados o acorazados surcan nuestros mares. No somos una amenaza militar para absolutamente nadie”, indicó.

Mensajes indirectos

Gobierno saliente e iglesias

Chaves no se refirió directamente sobre el gobierno saliente del presidente Carlos Alvarado. Sin embargo, indicó que no reciben una “casa en orden”, en alusión a las declaraciones del exmandatario. ”La realidad es muy distinta y es una realidad que nos resulta innegable, por más que algunos quieran continuar estafándonos”, dijo.

Chaves tampoco realizó alusiones directas en su discurso a las iglesias y demás autoridades religiosas; sin embargo, fue un claro mensaje de su nuevo gobierno la incorporación de oraciones y actos religiosos en el mismo evento del cambio de mando. Esta es una situación que rompe con el distanciamiento impuesto por el gobierno de Carlos Alvarado.

Discurso ambiental ausente

El principal tema que quedó por fuera de la primera declaración de Chaves como presidente fue la lucha contra el cambio climático, que fue un eje transversal del gobierno saliente. En contraposición, Chaves no mencionó los términos “cambio climático” ni “medio ambiente” en todo su discurso de este 8 de mayo.