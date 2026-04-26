Economía y Política

¿Qué hace Racsa metida en una licitación para enseñar inglés junto a Open English?

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Por Carlos Cordero Pérez
Racsa San José
Racsa aparece registrado como proveedor de 145 servicios en Sicop. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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