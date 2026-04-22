Economía y Política

El accidentado camino de Hello Brete: cómo nació la licitación para contratar a Open English y qué pide el contrato del INA

La licitación adjudicada al consorcio de Say Pura Vida By Open Education (Open English) y Racsa estableció cómo debe operar el proyecto en sus condiciones de pago, empresariales y de funcionamiento del servicio

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Por Carlos Cordero Pérez

El idioma inglés es una exigencia laboral ineludible en la actualidad, en especial para algunos puestos y para las firmas internacionales. Pero la demanda en cantidad y en calidad, es decir que las personas tengan el nivel necesario, enfrenta un déficit en Costa Rica.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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