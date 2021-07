Queja formal ante OMC por tema del aguacate no se disipa para Costa Rica

México exporta aguacate a 20 países, entre ellos Costa Rica. Con ninguno registra una disputa de cierre de fronteras por la enfermedad de la Mancha de Sol. (Archivo GN)

Será hasta el 13 de setiembre próximo que Costa Rica tendrá claro si la decisión de cerrar las fronteras nacionales al aguacate mexicano concluirá en una denuncia formal, en contra del país ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Esa fecha es cuando vence el plazo para que los 161 países miembros de la organización emitan sus observaciones sobre la posición tomada por Costa Rica.

De acuerdo con Francisco Dall' Anese, director del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), ningún país se ha pronunciado hasta el momento.

"Nosotros no tenemos nada más que pronunciarnos por ahora hasta que termine el plazo y conocer todas las observaciones, que a la fecha, me parece, no se ha emitido ninguna, a menos de que esté en proceso de que se nos notifique que algún país ya emitió algo", comentó el director del SFE.

Así, será hasta ese momento en que México dará a conocer su posición de si acepta las medidas interpuestas por nuestro país al aguacate procedente de esa nación o las refuta a través de una queja formal en esa organización.

"Tenemos que esperar si México quiere levantar una queja formal y continuar con un proceso más complejo. Ese país deberá de analizar la documentación y decidir si es suficiente", había manifestado el ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora en julio anterior.

Por pasos

Desde el 5 de mayo anterior, Costa Rica mantiene un cierre de total de fronteras a la entrada de aguacate desde México. El argumento: el producto mexicano con el viene contaminada con una enfermedad denominada sunblotch (mancha solar), que no se encuentra en el país y que pone en riesgo vital a la salud de los vegetales en suelo nacional.

Pese a reuniones sostenidas por representantes de ambos países el freno a las importaciones se mantuvo.

Como resultado, México presentó una preocupación comercial ante el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Costa Rica reaccionó, y presentó ante la Secretaría del Organismo una serie de medidas fitosanitarias que de México aceptarlas, se levantarían las fronteras.

Entre ellas, que el país solo aceptará la entrada de aguacate mexicano proveniente de áreas libres de la enfermedad de la Mancha del Sol (sunblotch). Además, que las exportaciones de la fruta deben de venir acompañadas de un certificado fitosanitario oficial de parte de México, indicando que, además de estar libre de la enfermedad de la Mancha del Sol esté fuera del alcance de otras plagas como la Heilipus lauri.

Para las autoridades mexicanas, la enfermedad no ha sido de importancia cuarentenaria y no ha limitado el comercio de aguacate a nivel interncioanal. Se ha hecho énfasis en que el aguacate que se importa, y que se ha importado desde hace 21 años a Costa Rica, esta destinado al uso exclusivo de consumo, cualquier discusión sobre la posibilidad de que el virus se pueda manifestar como enfermedad del aguacate tiene poca pertinencia.

Al mismo tiempo, alegan que el país no se apegó al debido proceso y se extralimitó en sus lineamientos.

La posición de Costa Rica llega respaldada en un Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) que certifica que el país está libre de la plaga y que la importación de un producto que sí la tenga, pondría en jaque el pratrimonio fitosanitario del país.

Ahora, de transcurrir el plazo establecido, sin que se alargue el proceso ante la OMC, México tendría que respetar las medidas al 100%.