¿Recuerda cuál fue el primer ‘mall’ de Costa Rica? Edificios llegaron en 1993 para transformar el mercado

Era pequeño, tenía pocas tiendas, pero siempre estaba lleno; no se conseguía parqueo. No había mucho desarrollo en el cantón de Guachipelín por aquella época, pero la llegada de este gigante vino a cambiarlo todo. Cuentan que así fue la apertura del primer mall en Costa Rica. Y no, no fue el Mall San Pedro, sino Multiplaza, en Escazú, que abrió sus puertas el 19 noviembre de 1993.

