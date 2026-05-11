Economía y Política

Rodrigo Chaves tendrá poder político y económico en el próximo Gobierno; analizamos las implicaciones

Tras dejar la presidencia, Rodrigo Chaves asumirá un doble rol ministerial. Analizamos cómo su estilo confrontativo retará su nueva papel de negociador.

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Por Tatiana Soto Morales

Rodrigo Chaves no abandonará del todo los pasillos de Casa Presidencial. Su salida del despacho principal será, en realidad, un reacomodo dentro del mismo círculo de poder: apenas entregue la banda presidencial a Laura Fernández, asumirá un nuevo rol desde el corazón político del Ejecutivo, convertido ahora en la principal pieza de confianza de la nueva mandataria con dos sombreros clave: los de ministro de Presidencia y Hacienda.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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