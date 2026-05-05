Economía y Política

Sala Constitucional emitió segunda sentencia sobre la subasta de frecuencias de radio y TV y muestra una tendencia ante otros recursos contra el proceso

Las resoluciones de la Sala Constitucional muestran adónde podrían orientarse las próximas sentencias sobre otros recursos presentados, la orden a Micitt y Sutel y la opción que podría implementar el Poder Ejecutivo

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Por Carlos Cordero Pérez

Poco a poco la Sala Constitucional de Costa Rica va resolviendo la avalancha de recursos contra la subasta de frecuencias de radio y televisión, mostrando una tendencia que podría reiterar en las próximas sentencias.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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