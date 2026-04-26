Economía y Política

¿Se puede aprender inglés en línea? Revisamos las cifras de abandono de sistemas como Open English

Los cuestionamientos a la contratación de Open English para las 500.000 becas de Hello Brete del INA apuntan a su efectividad: hay datos que muestran diferencias entre plataformas virtuales y cursos presenciales.

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Por Carlos Cordero Pérez

Los cambios en el mercado laboral profundizan la demanda de personas con competencias técnicas y blandas e inglés tanto en firmas multinacionales como locales, con mayores posibilidades de ingresos.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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