"El Poder Ejecutivo debe asegurar que el empleo no se afecte, ni lesione el tránsito de las personas, que la actividad económica fluya y que los distintos sectores de la economía no se vean más impactados de lo que ya están. Además, es inadmisible que no se permita el libre tránsito a aquellas actividades que están directamente relacionadas con la atención de la COVID-19, declaró Enrique Egloff, presidente de la CCIR.