Si busca empleo, ManpowerGroup anuncia decenas de puestos disponibles

La firma ManpowerGroup anunció la apertura de decenas de vacantes temporales en Belén, Heredia.

En total son 110 vacantes y 60 corresponden al puesto de Customer Service Representative Bilingüe y 50 a Customer Support Agent - Híbrido Bilingüe.

Las posiciones están disponibles en modalidad presencial e híbrida, con jornada diurna de lunes a viernes.

Las personas seleccionadas brindarán soporte a empresas internacionales, atendiendo consultas sobre tarifas, productos, servicios y otras tareas de servicio al cliente. ManpowerGroup indicó que ofrece la posibilidad de extensión y absorción del contrato pasado el período de contrato inicial.

Entre los requisitos se solicita: bachillerato en educación media, dominio avanzado del inglés y experiencia en servicio al cliente.

“Estas posiciones representan una gran opción para personas con dominio del inglés que buscan ingresar de forma inmediata a un entorno laboral formal, con condiciones competitivas y opciones reales de desarrollo”, dijo Scarleth Tercero, gerente país de ManpowerGroup Costa Rica.

Las personas interesadas pueden escribir al WhatsApp 6421-7389 para más información o para iniciar su proceso de aplicación.