Economía y Política

Sin derrumbes... todavía: las instituciones resisten tres años y medio de ataques presidenciales

Por primera vez en décadas, el Ejecutivo se posiciona como fiscalizador de los órganos que constitucionalmente deben vigilarlo. El presidente Chaves mantiene un discurso confrontativo hacia las entidades, pero las encuestas muestran que estas aún sostienen sus calificaciones

Por Josué Alfaro

Rodrigo Chaves llegó a la Presidencia de la República hace tres años y siete meses y, desde entonces, instauró una dinámica de ataques directos y constantes hacia sus principales contrapesos y a las personas que los representan.








