Economía y Política

Su voto pesa más que nunca en las elecciones del 2026 de Costa Rica; le explicamos por qué

La democracia costarricense se transformó en los últimos 40 años y, ante el surgimiento de más opciones y el crecimiento del abstencionismo, cada vez son grupos más pequeños de la población los que terminan eligiendo a nuestros gobernantes

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

Si usted es una de esas personas que piensa que su voto “no vale” o que “da lo mismo” si vota o no vota, está muy equivocado.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
EleccionesElecciones 2026VotoTSE
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.