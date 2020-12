"No me parece que España sea un país que, con los niveles de competitividad y productividad (que tiene), deba dar prioridad a este asunto. No creo que tengamos margen para eso", coincidió el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en referencia a una productividad muy por debajo de la media europea, en parte por la gran proporción de pequeñas empresas.