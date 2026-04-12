Economía y Política

Vea cuáles son los sectores que empujaron el crecimiento económico y los que cayeron

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Por Mathew Chaves

La economía de Costa Rica registró un crecimiento interanual de 4,7% en febrero de 2026, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de Costa Rica (BCCR). El resultado mostró una aceleración de 0,2 puntos porcentuales (p. p.) frente al mismo mes del año anterior.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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