Vea las listas completas de las personas que buscan ser diputados en su provincia: 1.020 se postularon para los 57 escaños

Más de mil personas buscan un puesto en el Congreso: 15 son exdiputados que quieren regresar a Cuesta de Moras, seis son candidatos presidenciales con ‘doble postulación’ y siete son exjerarcas del actual gobierno

Por Josué Alfaro

Costa Rica saldrá a votar este 1.° de febrero para elegir a un nuevo presidente de la República, a sus dos vicepresidentes y a los 57 nuevos diputados que conformarán la Asamblea Legislativa. De todas esas votaciones, sin embargo, solo hay una que se definirá ese día sin importar qué pase: la del Congreso.








