Economía y Política

¿Visas como ‘arma’ política?: el caso de ‘La Nación’ reabre el debate

Sin explicaciones públicas, Estados Unidos ha retirado visas a políticos, jueces y ahora a directivos de ‘La Nación’. Los afectados han sido blanco de críticas por parte de Rodrigo Chaves

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Por Josué Alfaro

Estados Unidos volvió a retirar visas a figuras reconocidas de Costa Rica: esta vez, a cinco de los siete miembros de la Junta Directiva de La Nación S. A., la misma empresa que edita El Financiero, según indicaron fuentes de la compañía.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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