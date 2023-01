30 años de Internet en Costa Rica: ¿cómo inició todo?

Buenos días. Llegó el viernes y el fin de semana, en cuya agenda pueden anotar títulos disponibles y estrenos de plataformas streaming que incluimos más abajo en Recomendaciones. Una alternativa: los Juegos Deportivos Nacionales.

Antes de repasar cómo surgió el Internet en Costa Rica, veamos este dato también del mundo virtual:

2,5 millones de años

Fue el tiempo consumido por usuarios viendo transmisiones de Twitch en 2022, según Finbold. ¿Todavía no tiene cuenta de Twitch?

*********

30 años con Internet en Costa Rica

Del 23 al 27 de enero próximo, la Universidad de Costa Rica (UCR) conmemora los 30 años de Internet en Costa Rica.

La introducción de Internet nació como una iniciativa de interconexión a las redes de investigación mundial en 1990. La UCR puso a disposición una de sus dos únicas computadoras IBM4381 que tenía para ese campo.

En noviembre de 1990 se logró la comunicación con la Florida Atlantic University y, por ese medio, con computadoras de Europa, Hawái y Japón. Un año después, 1.500 personas eran usuarias (en especial docentes y estudiantes), y se tenía 400 huéspedes de 30 instituciones nacionales y de Centroamérica. Pero se requería una mayor infraestructura.

Con apoyo del entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología se impulsó la Red Nacional de Investigación de Costa Rica (CRNet), que tenía la idea de establecer una conexión de 64 kbps con las redes en Estados Unidos. Se realizó el 26 de enero de 1993.

Dos meses después se importaron equipos enrutadores, los cuales fueron configurados en la UCR y trasladados a Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), conectando a las universidades públicas y a las instituciones fundadoras de la Asociación CRNet. El ICE y Racsa empezaron a comercializar el servicio a empresas y hogares y, tras firmar un controvertido convenio con Racsa, las cableras empezaron a ofrecer enlaces de cable módem.

En el año 2000, el entonces ministro de Ciencia y Tecnología, Guy de Téramond, impulsó el proyecto de Internet Avanzada para conexiones xDSL y una red de fibra óptica de transporte y distribución nacional. El gran salto ocurrió con la apertura del mercado en la siguiente década.

En 2021, según la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), se contabilizaban 4,5 millones de suscriptores de datos móviles y más de un millón de suscripciones a Internet fijo mediante cable módem (41%), fibra óptica (36%) y XDSL (20%), principalmente.

Las compañías actualmente ofrecen hasta 1 Gbps de velocidad y los planes de expansión para 2023 continúan, como veremos en un reportaje que preparé esta semana. Hay retos, por supuesto, en brecha digital, alfabetización de los usuarios, ciberseguridad y con la desinformación.

(Ingram Publishing)

*********

bv | La evolución de las fintech se acelera y Mastercard impulsa el proceso

Mastercard cuenta con una iniciativa global que simplifica el modelo de colaboración con las fintech. Leonardo Barquero, quien lidera el equipo de desarrollo del mercado para crear ecosistemas de métodos de pago digitales de Mastercard, las fintech prosperan gracias a que la aceleración digital creó un mar de oportunidades para innovadores creativos y ágiles desarrolladores.

Leonardo Barquero, de Mastercard.

*********

Tres infos para el día

Precios de construcción a la baja

Los índices de precios de la construcción en diciembre de 2022 disminuyeron por quinto mes consecutivo (en edificios de -0,95% y en viviendas de Interés social de -1,13%), según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

(Alonso Tenorio)

Evento de videojuegos

El Global Game Jam, el evento más grande a nivel mundial para la creación grupal de videojuegos, se realizará el próximo 3 de febrero y en Costa Rica y tendrá lugar en la sede virtual de la Universidad Estatal a Distancia y en la sede física de la Universidad Creativa en Barrio Dent.

Caída en chips

La firma Gartner reportó que los ingresos del mercado mundial de semiconductores apenas crecieron 1,1%; de $595.000 millones en 2021 a $601.700 millones en 2022. Esto debido a los problemas macroeconómicos.

*********

La cita

“La apreciación del colón responde a una serie de variables que se han conjugado y no a un deseo del Central de reducir la inflación por medio de un efecto cambiario”. — Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

*********

El gráfico

*********

*********

