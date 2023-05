Así va el mercado inmobiliario al inicio del 2023 en industria y oficinas, de la mano de la inversión externa y teletrabajo

Buenos días. Cada vez más escucho y veo documentos de economistas y del mismo Banco Central de Costa Rica (BCCR) advirtiendo del impacto de los fenómenos naturales. Las empresas también están incrementando su preocupación sobre lo que pasa en el ambiénte, más allá de la moda de la sostenibilidad.

Según un estudio de PwC, el 84% de las empresas encuestadas en Centroamérica y República Dominicana considera necesario tener una estrategia de sostenibilidad para ser competitivos, el 80% ya la tiene y al 60% le preocupa los factores ambientales, sociales y de gobernanza en sus operaciones.

De hecho, dado que estamos en una región vulnerable a los fenómenos naturales año con año, es bueno saber esto:

90%

de las empresas indican que el cambio climático y sus consecuencias son significativas o muy significativas para su compañía, indica el estudio de PwC.

Mercado inmobiliario

El mercado de plantas industriales y de oficinas en el primer trimestre de este 2023 cambia de la mano de la demanda y relacionado con la inversión externa y el teletrabajo.

La firma Newmark reportó que en el mercado inmobiliario industrial el inventario total aumentó 2,7% para un total de 6,8 millones de metros cuadrados (m2), en comparación con el año anterior. Si bien los proyectos de construcción disminuyeron 35%, la tasa de disponibilidad cayó un 17% por la mayor demanda con las firmas externas. “Todas las propiedades de nuevo ingreso son de clasificación A”, indica el informe.

Entre los nuevos ingresos se destacan: Flex Center, un complejo de ofibodegas en San José Oeste; LatAm Parque Logístico San José, en la Verbena; y Coyol Free Zone (lote 23) con una nave industrial de 7.952 m2, donde se encuentra Establishment Labs. En este sector, el precio de alquiler promedio se mantuvo estable.

En oficinas, la tasa de disponibilidad va al alza, lo que mantendrá dos tendencias: la baja de los precios por la disminución de la demanda y el inventario sin mayores cambios.

La situación se explica por la transformación del diseño de las oficinas, la necesidad de reducir gastos de capital, el aumento del uso mixto de los espacios y el trabajo híbrido.

La construcción de oficinas disminuye: en el primer trimestre de 2022 se tenía 138.700 m2; al final del año bajó a 90.406 m2; y para el periodo de enero a marzo del 2023 solo se tenía 69.130 m2.

Imaginemos la curva de ese gráfico.

bv | Estudiantes universitarios contarán con el primer edificio sostenible

La Universidad Latina de Costa Rica anunció que invertirá durante el 2023 y 2024 alrededor de $32 millones en su Sede San Pedro, ubicada en Montes de Oca. Será una remodelación total de 15.000 m2 y la construcción de 7.000 m2 en nuevas edificaciones.

Tres infos para el día

Movimiento de tasas

El BCCR informó que la Tasa Básica Pasiva se ubicará en 6,69% (valor anterior: 6,73%) y la Tasa Efectiva en Dólares en 3,23% (valor anterior: 3,20%), ambas a partir del jueves 11 de mayo del 2023.

Medición digital

Los ministerios de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones y de Economía, Industria y Comercio anunciaron el lanzamiento de Chequeo Digital 2.0, una versión mejorada de la herramienta de medición de la madurez digital de las empresas.

Cierre de la pandemia

La Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia internacional de salud pública por la covid-19. Según datos de la Universidad de Johns Hopkins, se contabilizan 676,6 millones de contagios y 6,8 millones de personas fallecidas.

(STR/AFP)

La cita

“Se está solicitando al contribuyente demasiada información. Esta declaración nos está solicitando más información de la que se requería en formulario simplificado D-101″ — Dylana Barrantes, gerente de impuestos y legal de Grant Thornton, sobre la declaración de sociedades inactivas.

El gráfico

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.