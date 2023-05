Así va la recaudación de impuestos y los ingresos estatales no tributarios (en especial las contribuciones sociales) en este 2023

Buenos días. Empezamos el quinto mes del año. Al menos el tiempo va al paso de ultra banda ancha, ya sea en 5G o fibra óptica. (Sin comentarios sobre el paso del país en ambos casos).

Cuando termino un viaje en Uber siempre me bajo, me fijo y pregunto si no dejé nada. No todo el mundo lo hace, pues entre los 10 objetos que más dejan los usuarios hay desde salveques, bolsos, mochilas, equipaje y hasta ropa (emoji de asombro).

También dejan billeteras, celulares, audifonos, llaves, reloj, maquillaje, lentes, botellas de agua, otras botellas, termos, lentes y sombrillas (”más normal”). ¿Qué ocurre si uno deja algo? En la misma app puede solicitar la recuperación.

Hablando de banda ancha:

$17,82

fue la tarifa promedio de servicios de banda ancha en México en 2022, el primero de la región, según Statista. Costa Rica es décimo segundo con $38,16 en América Latina y el Caribe, superado por países como Argentina, Paraguay y Nicaragua, entre otros.

Ingresos estatales

En la evaluación del cumplimiento de las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para los dos primeros meses del 2023, el Ministerio de Hacienda destacó la mejora en los resultados fiscales.

“Este comportamiento es consecuencia tanto del aumento sostenido en la recaudación tributaria como de la caída del gasto primario (gasto total menos intereses), en virtud de la estricta aplicación de la regla fiscal”, indicó Hacienda.

El Ministerio detalló que los ingresos totales crecieron 4,6% a febrero del 2023. “Destacaron los impuestos por concepto de valor agregado, que se incrementó 10,9% (12,6% un año antes) y renta 7,3% (17,8% en 2022). Dado lo anterior, los ingresos tributarios crecieron 4,3% a febrero del 2023 (equivalente a 2,2% del PIB)”.

Revisamos el detalle en el informe mensual de coyuntura económica del Banco Central. presentado en abril pasado, y el cual analiza los dos primeros meses del año, precisamente.

Los ingresos tributarios, el 88% de los ingresos totales, sumaron en ese bimestre ¢1.021.502,9 millones, lo que implicó un incremento de 4,3%. Ahora bien: ¿cómo anduvo a nivel de los impuestos más importantes?

—En aduanas sumó ¢209.713,7 millones, lo que fue menor (5%) al mismo periodo del 2022.

—En renta, contabilizado como impuesto a los ingresos y utilidades, se obtuvo ¢307.442,6 millones, para un aumento de poco más del 7%, como indicó Hacienda. Es el principal impuesto, pues genera el 28% de los ingresos.

—En ventas internas se registran ¢267.929,5 millones, casi 11% más que hace un año. Nada mal, para el segundo impuesto en importancia (25% de los ingresos).

—Los impuestos por consumo interno cayeron levemente y el rubro de “otros ingresos tributarios” aumentó también un poco.

—Los ingresos no tributarios aumentaron, en especial los correspondientes a contribuciones sociales: sumaron ¢89.254,9 millones, con un aumento del 11,5%.

(Lilly Arce Robles.)

Tres infos para el día

Resultados auditados

Grupo ICE informó que, según sus Estados Financieros Consolidados 2022 y auditados por KPMG, alcanzó un excedente operativo de ¢302.879 millones, un 65% más que en 2021, producto del incremento del 9% en los ingresos en electricidad y de telecomunicaciones.

(JOHN DURAN)

Estrategia de ciberseguridad

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones hizo público el documento de propuesta de Estrategia Nacional de Ciberseguridad, para recibir observaciones.

Incentivos

La ciudad de Shanghái, China, implementó un plan de atracción de proyectos de semiconductores, inteligencia artificial, algoritmos centrales, sistemas operativos y software básico con “generosos” subsidios para aumentar la “vitalidad del desarrollo industrial” y mejorar la “competitividad central de la ciudad”, según el South China Morning Post.

La cita

“Ese tipo de esfuerzo que las cooperativas hacen en las diferentes comunidades hay que tomarlo en consideración para efectos de no poner medidas cuyo costo sea inmanejable para ellas”. — Alberto Dent, presidente del Conassif

El gráfico

