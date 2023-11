Cinco datos sobre los salarios reales de los empleados públicos en Costa Rica que seguro usted desconoce

Buenos días. ¿Le gusta el helado? Como en muchas áreas, los gustos de los consumidores cambian rápidamente.

La firma Tetra Pak dice que más consumidores están dispuestos a pagar más por un helado indulgente, por variedades de helado que sean buenas para el planeta o con un impacto ecológico menor y más saludables.

No es el único sector donde se piensa así. “Debemos seguir la tendencia a la salud y la buena alimentación”, dijo Maritza Solano, fundadora y copropietaria de las marcas de queso Le Chaudron y Del Guayabal, en el evento de entrega del premio de Empresaria del Año ayer miércoles.

La innovación se impone. “Hay que salirse de la caja y aprovechar las oportunidades”, señaló Carlos Wong, director general de Code Development Group y Empresario del Año.

LEA MÁS: Estos son los cinco ganadores de los Premios ‘El Financiero’ 2023

La cifra

Actualmente

6%

de los helados que se lanzan al mercado son orgánicos, el doble que hace una década, reporta Tetra Pak.

Salarios públicos

(Marvin Caravaca)

Los salarios en el sector privado y en el público son el factor de motivación más importante. Se le pueden sumar los beneficios y compensaciones variables. Pero la remuneración lleva el mayor peso. ¿Y cómo está la situación en el Estado?

“En la actualidad del mercado laboral público costarricense no existe una equidad tanto de las condiciones laborales como de sus compensaciones, siendo las mujeres y las personas jóvenes sin experiencia los más perjudicados”, indica un informe del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

El estudio repasa los antecedentes de los sistemas de empleo público previos a los cambios introducidos principalmente por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N° 9635) y la Ley Marco de Empleo Público ( N° 10.159).

Resaltamos cinco hechos:

—Sube y baja: del 2016 al 2019 el salario promedio de los empleados públicos aumentó a ¢1.019.063, pero del 2019 al 2022 bajó a ¢959.335 debido a que no se realizaron aumentos en 2020 y luego por la restricción del gasto público.

—Hombres y mujeres: el salario promedio de los hombres aumentó 7% del 2016 al 2022 (alcanzó ¢1.007.823) y el de las mujeres cayó 3% (pasó a ¢922.800). Ellas se ven más perjudicadas por disminuciones en sus salarios nominales, puestos laborales asociados a categorías de menor jerarquía, con menor salario base y menos pluses salariales.

—Ciudad y campo: la desigualdad también ocurre entre empleados públicos urbanos (¢979.453) y los rurales (¢893.002).

—Salario promedio real: quitando el efecto inflacionario, el salario real en el sector público presenta altibajos desde el 2016 al 2022, y tasas negativas en los últimos tres años, a diferencia del sector privado, y agravado por la inflación del 2022.

—Efecto inflación: la inflación afectó más en el sector público urbanos que a los rurales, pese a la diferencia indicada, pero afecta más a las trabajadoras en el Estado.

bv | Descubre la excelencia y la innovación en Saint Anthony School

(Contenido comercial)

Desde preescolar hasta secundaria, Saint Anthony School proporciona una inmersión en inglés, francés y español, brindando a los estudiantes las bases de cada idioma desde una edad temprana.

4 infos para el día

Canje

El Ministerio de Hacienda realizó la semana anterior el último canje de títulos de deuda interna del año, por más de ¢125.000 millones para alcanzar ¢904.647 millones en 2023, superando los montos anuales de los últimos tres años.

Creadores

72 jóvenes miembros de la Comunidad Interuniversitaria de Desarrollo de Videojuegos participaron en el GameJam+, una maratón de videojuegos en 45 países y de manera simultánea. Los ticos crearon 14 videojuegos.

Hidrógeno

La Unión Europea incluirá la red española de transporte de hidrógeno en la lista de proyectos de interés común en 2024, informó el diario español El País.

Recopilación única

Tres científicos de la Universidad de Costa Rica recopilaron 146 especies de parásitos de organismos marinos. El estudio duró tres años. La recopilación es única a nivel global.

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Economía y Política | Tatiana Soto indica que 33% de los cantones de Costa Rica tiene un nivel bajo de innovación.

Economía y Política | Josué Alfaro presenta las universidades privadas que gradúan a más personas en Costa Rica.

Finanzas | Mónica Cerdas nos da las proyecciones en tipo de cambio, inflación, tasas de interés y crecimiento para el 2024.

Recomendaciones de este jueves

Hoy 30 de noviembre se presenta en Costa Rica el libro The Art of Social Engineering, de Desilda Toska y César Bravo, en un evento privado.

Y ya que hablamos de libros, está en Costa Rica la novela Nos quieren muertos, de Javier Moro, sobre la supervivencia de Leopoldo López bajo el régimen chavista en Venezuela.

También pueden encontrar No te olvidaré, un best seller romántico y erótico de la escritora estadounidense Colleen Hoover, una autora destacada por The New York Times por su habilidad para las tramas de alto voltaje.

Feliz jueves y feliz fin de semana.

Nos reencontramos el próximo lunes.

Gracias por leerme.

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.