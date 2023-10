Cómo está Costa Rica en el mundo por la tasa de interés, que afecta lo que usted recibe por su ahorro y lo que paga por su crédito

Buenos días. La misión del Fondo Monetario Internacional publicó sus conclusiones de la quinta revisión a la economía de Costa Rica.

Se destacó la disminución de la inflación, la resiliencia del sistema bancario, la reforma tributaria del 2018, el aumento de los ingresos tributarios y la contención del gasto, la ley marco de empleo público y el rol de las zonas francas.

“Se espera que la actual contención del gasto siga impulsando la consolidación fiscal y reduciendo la carga de intereses”, se dice en las conclusiones publicadas en conjunto con el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Al final hubo advertencias, como reportamos. Entre ellas la necesidad de reforzar la política monetaria con un mercado de divisas más profundo y líquido.

La cifra

La que debe corregir acciones es la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, que ha invertido

¢69.494 millones

en atención de casi 72.000 menores de edad hasta 2022 en 1.312 centros de cuido, de los cuales 43 incumplen estándares y muestran disparidades en la calidad de los servicios, según un informe de la Contraloría General de la República.

Tasas de interés

(Shutterstock/Shutterstock)

El BCCR acordó reducir la Tasa de Política Monetaria en 25 puntos base para ubicarla en 6,25% anual.

La entidad justificó la decisión considerando la inflación, el entorno macroeconómico y sus perspectivas, los riesgos internos y externos especialmente por incrementos de los costos de las materias primas importadas, en particular hidrocarburos.

Aquí los peligros son varios:

—La intensificación de los conflictos geopolíticos.

—Posibles acuerdos de los países productores de hidrocarburos de restringir la oferta o el impacto de eventos climáticos.

—La potencial recomposición del portafolio de instrumentos financieros, cuya materialización podría incrementar las expectativas de variación cambiaria.

Todos ellos podrían afectar los precios.

Aún así, el BCCR estimó que existe espacio para la “reducción gradual, ordenada y prudente” de la tasa “en procura de alcanzar una posición neutral”, como lo pide el FMI, siempre y cuando las condiciones lo permitan.

Ahora bien: ¿cómo está la tasa en comparación con otras naciones?

De acuerdo con el medio español Expansión, que muestra un ranking global, andamos —como casi siempre— a media tabla global:

—De 86 países, Costa Rica es el 35 por la tasa de interés aprobada el miércoles pasado, con lo que aventajamos a 50 economías.

—Los países con las tasas más bajas son Japón (-0,1%, data del 2016), Fiji (0,25% desde 2020), Taiwán (1,88% desde marzo de 2023) y Suiza (1,75% desde junio pasado).

—Los países con las tasas más altas son Zimbabwe (150%), Argentina (133%), Venezuela (55,27%) y Turquía (35%).

—En el continente, de 20 economías, Costa Rica es la novena con la tasa más baja.

Les comparto el gráfico.

bv | Condominio Tierra de Flores: comunidad sostenible con la mejor tecnología y el menor impacto ambiental

(Contenido comercial)

Tierra de Flores es una comunidad sostenible en San Joaquín de Flores con un diseño integral entre la arquitectura moderna, la infraestructura ecológica y un parque exclusivo.

4 infos para el día

Calificación

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) resaltó la ratificación de la calificación de riesgo y el programa de bonos estandarizados en AA+(cri), con perspectiva estable, de parte de Fitch Ratings.

Ampliación

Cinde anunció la ampliación de las operaciones de la planta de TekniPlex Healthcare, empresa del sector ciencias de la vida y cuya sede principal está en Pennsylvania, Estados Unidos.

Caída en ingresos

Intel reportó ingresos en su tercer trimestre por $14.200 millones, un descenso interanual del 8%, un margen bruto no GAAP del 45,8% y un beneficio por acción no GAAP de $0,41. La firma sostiene que los resultados demuestran una mejora financiera continua.

Sobrevuelo

La nave espacial Lucy de la NASA se prepara para su sobrevuelo del asteroide Dinkinesh, estimado para el próximo 1° de noviembre, y probará sus instrumentos para la observación, en la próxima década, de múltiples asteroides que giran alrededor del Sol en la misma órbita que Júpiter.

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Economía y Política | Josué Alfaro explica por qué Costa Rica es un mal país para ser joven, según sus indicadores de empleo, seguridad, educación y vivienda.

Negocios | Krisia Chacón nos cuenta cuándo vender una idea o emprendimiento y lo que buscan los compradores.

Blogs | Les comparto los blogs sobre la importancia de la comunicación para los objetivos financieros y por qué la espalda require trabajo abdominal, de nuestras colaboradoras Silvia Jiménez y Carolina Ruiz, así como mi post sobre los cambios en ataques de los hackers.

Recomendaciones de este lunes

Los próximos 7 y 8 de noviembre se realizará el Primer Encuentro Nacional de Economía Creativa y Cultural.

En streaming, Netflix estrena el próximo 1° de noviembre la comedia Voleuses, el thriller Locked In, el drama romántico Nuovo Olimpo y el documental Mysteries of the Faith, que explora los secretos de los tesoros del cristianismo incluyendo la Corona de Espinas y el Santo Grial.

Feliz lunes. Que tengan una excelente semana.

Gracias por leerme.

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.