¿Cómo le va a la construcción en este 2023?

Buenos días. El otro día vi una encuesta en LinkedIn sobre cuáles son las mayores dificultades que tienen las marcas actualmente.

La mayoría respondió que “conectar con las audiencias”. Tarea que no es fácil, pues hay que profundizar en cómo identificar su comportamiento en redes sociales e Internet.

Para esto hay que apoyarse en los datos, con el problema de que

62%

de las compañías en Latinoamérica no cuentan con el talento que tenga el conocimiento y habilidades adecuadas para manejar las plataformas de datos y analítica, pese a que el 86% sí tiene las plataformas, según IDC.

Construcción de 2023

La construcción en mayo tuvo su mejor mes en lo que llevamos del 2023, y algunos de los sectores tienen un comportamiento destacado, de acuerdo con los datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

—Durante los primeros cinco meses del 2023 se construyeron poco más de 4 millones de metros cuadrados.

—Por mes: mayo fue el de más cantidad, con 950.000 metros cuadrados, superando los cuatro meses anteriores, que se ubican entre 620.000 de abril y casi 860.000 de marzo.

—Por sector: el habitacional acumuló casi 1,6 millones de metros cuadrados (39%), seguido del comercial (más de 832.000 y 21%), urbanístico (822.000 y 20%) y el industrial (410.000 y 10%).

—Poyectos nuevos: suman casi 2,8 millones de metros cuadrados (68%) en los cinco meses, donde enero sumó más de 623.000 metros cuadrados y superó a los siguientes meses que se ubicaron entre los 446.000 de abril y 611.000 de mayo.

—Remodelación: los proyectos de remodelación acumularon más de 431.000 metros cuadrados (11%) en estos primeros cinco meses, donde mayo alcanzó más de 139.000 y superó a los meses anteriores, que se ubicaron entre los 64.000 de enero y más de 82.000 de marzo.

—Por provincias: Guanacaste encabeza el ranking con 940.000 metros cuadrados, seguido de San José (861.679), Alajuela (848.802), Puntarenas (490.603), Cartago (421.104), Heredia (331.633) y Limón (189.779).

—Por cantones: Santa Cruz es el que acumula más (449.245), Alajuela (301.951), Carrillo (194.626), San José (192.990), La Unión (173.867), Grecia (143.972) y Puntarenas (141.485).

(Rafael Pacheco Granados)

Tres infos para el día

Déficit municipales

La Contraloría General de la República publicó un estudio de 17 municipalidades en el que encontró debilidades en gestión, organización y procesos de permisos, plan regulador, inspección, tecnología y análisis de riesgos de corrupción y poco avance en simplificación de trámites.

Inversión

La Corporación Financiera Internacional, del Grupo Banco Mundial, anunció una inversión de capital en Stein Holding Group, dedicada a atención médica especializada de América Latina para ampliar su presencia geográfica, impulsar su cartera de medicamentos y acceso a atención médica especializada.

Empleo en EE. UU.

Los empleadores agregaron un “aluvión inesperado” de 339,000 trabajadores en mayo, dijo el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, “a pesar de la economía” y reafirmando el vigor del mercado laboral, según The New York Times.

(Paul Sancya)

La cita

“Nuestra idea es poder mostrar los atractivos que posee el país desde un punto de vista innovador y utilizando las últimas tecnologías disponibles, considerando técnicas de realidad aumentada y el metaverso, entre otras herramientas”. — Jorge Fallas, representante de la Cámara de Experiencias Rurales, sobre convenio con Immerso

El gráfico

