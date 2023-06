Estos son los cantones con mejor acceso a la tecnología e Internet en hogares y centros educativos

En 2022 se detectó un incremento, por tercer año consecutivo, de la tenencia de computadoras por hogar y se continuaron con los programas de instalación de conexiones de banda ancha en los centros educativos. Pero, por zonas y cantones, el acceso no es uniforme.

El Programa de la Sociedad de la Información y las Comunicaciones (Prosic), perteneciente a la Universidad de Costa Rica, indicó que en el año pasado por primera vez se superó el 50% de hogares con computadoras, lo que podría estar relacionado con el impulso de la educación virtual y el trabajo remoto desde el 2020.

El acceso a la telefonía móvil por hogares era superior al 96% desde 2019 y se venía “observando pequeños aumentos”.

No ocurre lo mismo con Internet, donde más bien se detecta una reducción por segundo año consecutivo al 81,4%. Prosic destacó que aún así el porcentaje de hogares conectados es más alto que el del 2018, así como que disminuyeron los que solo usan telefonía móvil para conectarse y aumentó la cantidad de hogares con enlaces a fibra óptica y por cable coaxial.

¿Qué ocurre con el resto de hogares? El 18,6% lo constituyen hogares desconectados, poco más de 310.000 hogares, que alegan no necesitar Internet (aunque menos que en 2020), el costo del servicio, que no saben utilizarlo, tienen acceso en otro lugar, que el servicio no está disponible en la zona y que lo solicitó pero no lo han instalado.

La penúltima razón está relacionada con los problemas de desarrollo, permisos y reglamentos de infraestructura, que frenan la disponibilidad de redes.

Por zona geográfica hay una brecha de acceso a computadoras, acceso a Internet y diferentes tipos de dispositivos entre las poblaciones de zona rural y las de zona urbana, debido a la baja densidad poblacional en los sitios alejados (que hace relativamente más costosa la inversión en telecomunicaciones en estas zonas) y los menores niveles de ingreso.

A nivel de regiones, la Central tiene los mayores niveles de tenencia de tecnología, mientras que las regiones Huetar Norte y Huetar Caribe son las que de menor porcentaje de hogares con acceso o disponibilidad de dispositivos y a Internet. Incluso en estas dos últimas regiones hubo “una importante contracción en la cantidad de hogares conectados”, alertó Prosic.

Para los centros educativos, el desarrollo de una parte de la red de conectividad fue encargada por el Ministerio de Educación Pública al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), mientras que la otra parte es responsabilidad de Fonatel (siempre siguiendo las definiciones del Micitt) y con resultados públicos.

A pesar de lo anterior, en el Índice de Competitividad, elaborado por el Comité de Promoción de la Competitividad para el 2022, se puede observar los contrastes de acceso a la conectividad por cantón tanto a nivel de hogares como de centros educativos y por porcentajes de estudiantes que tienen disponibilidad del servicio de Internet.

Acceso en hogares y centros educativos Copiado!

Ranking cantonal de acceso a tecnologías de información y comunicaciónes en hogares y centros educativos, según el Indice de Competitividad Nacional 2022, elaborado por el Comité de Promoción de la Competitividad.

Posición Acceso en hogares Acceso en centros educativos 1 Barva Montes de Oca 2 Heredia Moravia 3 San Pablo San Isidro 4 Paraíso Mora 5 San Isidro Barva 6 Oreamuno Santo Domingo 7 Dota Escazú 8 Cartago Cartago 9 Vázquez de Coronado Belén 10 El Guarco Curridabat 11 Belén León Cortés 12 Atenas Grecia 13 Alvarado Dota 14 Santo Domingo Paraíso 15 Santa Bárbara San Pablo 16 Goicoechea Sarchí 17 Desamparados Palmares 18 Sarchí Hojancha 19 Aserrí Oreamuno 20 Alajuelita La Unión 21 Jiménez Atenas 22 Mora Alvarado 23 Grecia Carrillo 24 Alajuela Santa Bárbara 25 Turrialba Desamparados 26 Pérez Zeledón Tarrazú 27 Río Cuarto Flores 28 La Unión Aserrí 29 Naranjo Vázquez de Coronado 30 Acosta Tibás 31 San José Zarcero 32 San Carlos Alajuelita 33 Osa Naranjo 34 Parrita El Guarco 35 Esparza Acosta 36 Tarrazú Pérez Zeledón 37 Poás San Rafael 38 Moravia Santa Ana 39 Cañas Alajuela 40 León Cortés San Ramón 41 Escazú San Mateo 42 Bagaces Poás 43 Montes de Oro Esparza 44 Quepos San Carlos 45 Montes de Oca Goicoechea 46 Curridabat Turrubares 47 San Ramón Tilarán 48 Zarcero Santa Cruz 49 Sarapiquí Heredia 50 Liberia Puriscal 51 Palmares Turrialba 52 Tibás Nicoya 53 Guácimo Cañas 54 Nandayure San José 55 Puntarenas Buenos Aires 56 Hojancha Liberia 57 Buenos Aires Jiménez 58 Golfito Nandayure 59 Nicoya Sarapiquí 60 Upala Puntarenas 61 San Rafael Corredores 62 Santa Ana Coto Brus 63 Puriscal Osa 64 La Cruz Golfito 65 Corredores Bagaces 66 Garabito Upala 67 Pococí La Cruz 68 Carrillo Guatuso 69 Coto Brus Pococí 70 Santa Cruz Quepos 71 Abangares Orotina 72 Limón Parrita 73 Guatuso Guácimo 74 Siquirres Abangares 75 Tilarán Los Chiles 76 Orotina Limón 77 Los Chiles Matina 78 Matina Talamanca 79 San Mateo Montes de Oro 80 Turrubares Garabito 81 Flores Siquirres 82 Talamanca Río Cuarto

Acceso de estudiantes a Internet Copiado!

Ranking cantonal de acceso de estudiantes a Internet en sus hogares, según el Indice de Competitividad Nacional 2022, elaborado por el Comité de Promoción de la Competitividad.