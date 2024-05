¿Costa Rica es más caro que otros países de la OCDE y otras ciudades latinoamericanas?

(Jose Cordero)

Buenos días. Los datos indican que la inflación está en negativo, aunque en abril pasado se acercó a cero. Y según Statista, somos el país de América Latina y el Caribe con la inflación más baja. Pero, de seguro, continuamos con la sensación de que Costa Rica está más cara.

Un estudio publicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) compara el costo de vida de Costa Rica con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y ciudades de América Latina. Este informe cita dos antecedentes.

El primero, un estudio de 2014, concluyó que Costa Rica es caro en comparación con otros 16 países latinoamericanos, en especial en alimentos, servicios médicos y dentales, educación y transporte.

El segundo, otro estudio de 2021, indica que Costa Rica es más cara que varios países europeos de la OCDE en equipo de transporte personal, bebidas alcohólicas y alimentos como leche, queso y huevos.

¿Qué dice el nuevo estudio?

—”Los resultados indican que Costa Rica ha mantenido un costo de vida por debajo del promedio de la OCDE, pero por encima de algunos países de ingreso medio-alto de Latinoamérica”. Aquí andamos parecidos a Chile, pero más caros que México y Colombia.

—San José: presenta una tendencia al alza con respecto al promedio de ciudades de Latinoamérica. Antes del año 2015, San José se ubicó por debajo del promedio de la región y a partir de ese año se ubica cercano o por encima del promedio regional; incluso en 2019 fue 10% más alto que el promedio de ciudades latinoamericanas de la muestra.

—Por categorías: en seis categorías Costa Rica se ubica por encima del índice de precios de la OCDE y Latinoamérica (pan y cereales, bebidas alcohólicas, equipo de transporte personal, leche, queso y huevos, bebidas no alcohólicas y pescado) y en tres (salud, educación y frutas, vegetales y papas) más que los países latinoamericanos de la muestra.

—Impacto: la mayoría de las categorías más caras pertenecen a los grupos de gasto con mayor peso relativo dentro de los hogares (alimentos y transporte, por ejemplo).

—Factores: barreras de entrada, falta de competencia, participación estatal, regulación del mercado, presencia de aranceles y la estructura del gasto del Gobierno (para educación y salud) “podrían contribuir a que las categorías de productos y servicios identificadas sean más costosas”.

bv | Casi 68.000 pymes financiadas por el BN

(Contenido comercial)

En el año 2023 el Banco Nacional otorgó más de 30.000 soluciones de financiamiento a pymes.

La cifra

En Costa Rica desde 1986:

1,36 millones

son beneficiarios de un bono del Banco Hipotecario de la Vivienda.

¿Qué más está pasando?

En Costa Rica: reciclaje

En Costa Rica se recuperaron, y se enviaron a un molino, más de 30 millones de envases de Tetra Pak que fueron transformados en cajas de cartón para suplir las necesidades de embalaje de diferentes industrias. La empresa anunció que eso es posible debido a alianzas multisectoriales con recolectores, recicladores, empresas privadas, consumidores, autoridades y ONG’s a través de programas como Tu Papel Cuenta. Lo mismo ocurre en Guatemala, Panamá y República Dominicana. Son 145 puntos de entrega voluntaria en la región.

En el mundo: Facebook sin noticias

Los sitios de noticias de Canadá están recibiendo una cuarta parte del tráfico registrado antes que empezará a regir la Ley de Noticias en Línea en junio pasado. La ley prometía “justicia en el mercado canadiense de noticias digitales”, según The Economist. La idea, inspirada en una ley similar en Australia, era obligar a Google y Meta a pagar a los medios de comunicación cuando sus artículos aparecen en los resultados de búsqueda y en las redes sociales. Los editores y las emisoras se quejaban de que las empresas tecnológicas se tragaron su mercado publicitario y se benefician de sus contenidos.

En ciencia: ¿Cómo piensa ChatGPT?

En medio de las preguntas sobre el futuro y los riesgos de la inteligencia artificial, los investigadores escanean los “cerebros” de los grandes modelos de lenguajes en que se basan las plataformas para identificar cómo funcionan. Según Scientific American, las plataformas utilizan el aprendizaje automático donde el software, por sí solo, identifica, organiza y clasifica los patrones de datos. Los más avanzados usan redes neuronales, que fortalecen y debilitan sus conexiones a medida que aprenden, aunque es difícil ver por qué. Son “cajas negras”, cuyo funcionamiento interno es un misterio.

Top de EF

De las publicaciones de El Financiero les recomiendo leer sobre:

Importar un vehículo eléctrico: es posible.

¿Tiene personal o clientes jóvenes en su empresa? Así piensan.

¿Cómo atraer talento a su empresa? 40 incentivos posibles.

Keylor Navas sin empleo: su valor de mercado.

El clásico español Barcelona-Real Madrid en EE. UU.: el costo para verlo.

Novedades en inteligencia artificial: los anuncios de OpenAI y Google.

El Fenómeno del Niño: impacto financiero en el ICE.

Recomendaciones de este lunes

La Promotora Costarricense de Innovación e Investigación lanzará mañana 21 de mayo la Convocatoria Retos Públicos Innovadores para identificar soluciones a retos del sector público en Costa Rica.

En streaming, Netflix estrena el próximo 29 de mayo la serie documental Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult, sobre un grupo de bailarines de TikTok atrapados en una secta que aparenta ser una agencia de representación llamada 7M.

Feliz día y que tenga una excelente de semana.

Gracias por leerme.