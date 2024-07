¿Cuál es el peso de los ‘millennials’ en Costa Rica y cuáles cambios de hábitos de consumo deben considerar las marcas?

Los 'millennials', nacidos entre 1981 y 1996, son más emprendedores que las generaciones anteriores y también tienen diferencias en otros hábitos de consumo que deben considerar las marcas. (Foto cortesía BCG / Para EF)

Hace casi dos meses publicamos un estudio de la firma Deloitte sobre qué piensan las nuevas generaciones sobre el trabajo, la economía, la inteligencia artificial y el futuro del trabajo.

Otra generación tomó relevancia: los millennials, nacidos entre 1981 y 1996. En Estados Unidos superan a los baby boomers (nacidos de 1944 a 1964). En Costa Rica suman más de 1 millón de personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Su importancia no solo es cuantitativa.

Están alcanzando su máximo poder adquisitivo y están listos para demostrarlo, indica un estudio de Worth Media Group y Boston Consulting Group (BCG).

“Muchas de estas tendencias las vemos en los millennials de Centroamérica y Caribe”, asegura Andrés Giraldo, socio y director de BCG. “Para las marcas, conocer las preferencias y estilo de vida de este enorme grupo les permitirá crear estrategias que se adapten a sus necesidades”.

¿Cuáles son los principales comportamientos de este segmento?

—Imagen: 70% está preocupado por su imagen y cómo son percibidos, debido a la influencia de figuras públicas y las aspiraciones de riqueza y logros.

—Estilo de vida: 89% se enfoca en mantener un estilo de vida saludable y en invertir en sí mismos; la mayoría gastó dinero en salud y bienestar en los últimos 12 meses más que en cualquier otra categoría.

—Vehículos: un tercio de los millennials se inclina por modelos de transporte flexibles, como aplicaciones de transporte compartido, suscripciones de autos y alquiler de vehículos, aunque una buena parte ya posee vehículo propio.

—Emprender: mientras las generaciones anteriores construyen su patrimonio a partir del salario y las inversiones, los millennials son más propensos a emprender.

—Experiencias: más de la mitad (54%) de los millennials se inclina por las experiencias en el consumo y el entretenimiento en productos y servicios premium y de lujo.

—Autosuficientes: la mayoría (69%) prefiere gestionar sus inversiones sin la ayuda de un administrador e invierte de manera más diversificada a través de diferentes clases de activos, como el capital privado (63%) y las criptomonedas (62%).

Los datos de Costa Rica por grupo de edad en el siguiente gráfico.

