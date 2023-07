¿Cuánto paga usted por telefonía móvil e Internet? Vea los ingresos de los 163 operadores de telecomunicaciones

Buenos días. Terminamos la semana con una nueva reducción de la tasa básica pasiva, del 6,28% a 6,20%. Esta última rige desde ayer, lo mismo que la tasa efectiva en dólares, que sí aumentó de 3,23% a 3,25%.

Ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) también publicó los datos más recientes de empleo, desempleo y población ocupada (ver esto último en el gráfico).

Acá el dato de desempleo:

233.000

es el total personas desempleadas, lo que implica una tasa de desempleo nacional de 10,1%; en el caso de los hombres es del 8,1% y en las mujeres de 13,4%.

Ingresos telecom

El miércoles nos centramos en los datos de penetración y en los movimientos de mercado en los servicios de telefonía móvil, Internet y televisión por suscripción. ¿Cuáles son sus ingresos?

De acuerdo con la información de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), este es el dinero que se mueve en el sector, que abarca a 163 operadores y proveedores de servicios con título habilitante:

—En el 2022 el mercado registró ¢730.863 millones en ingresos, una disminución de 0,01% en comparación con 2021, por una contracción del mercado y la baja de precios. Ese volumen de ingresos constituye el 1,9% del Producto Interno Bruto en 2022, similar al del año anterior.

—El 61% de los ingresos se debe a servicios de telefonía móvil e Internet móvil, seguido por Internet fijo (28%), la telefonía básica tradicional y telefonía VoIP (6%) y líneas dedicadas (4%); si se suman Internet fijo y móvil representan 64% de los ingresos totales; y si se suman los de telefonía móvil y acceso a Internet son el 89%.

—Telefonía móvil: se reporta ¢184.158 millones, una disminución del 3,8% respecto al 2021; este mercado decrece el 8,31% anual promedio desde 2018. La mayoría de los ingresos provienen de llamadas (96,8%) y el resto por mensajería SMS y roaming.

—Telefonía fija (básica tradicional y VoIP): en 2022 generó ¢32.499 millones, una disminución del 16% respecto al 2021; la disminución anual de los ingresos en estos servicios es de casi el 19% desde 2018.

—Internet: en 2022 los ingresos sumaron ¢468.290 millones, un incremento del 8% en Internet fijo alámbrico y del 3% en Internet móvil respecto al 2021.

—Líneas dedicadas: para el 2022 se reportan ¢45.915 millones, con una disminución del 15% respecto al 2021 y una tasa de crecimiento promedio del 2% desde 2018.

(Julieth Méndez)

La Asociación Pro-Red de Albergues Indígenas y el Hospital Clínica Bíblica cumplen tres años de mantener una alianza social para brindar hospedaje a más de 100 personas por mes.

Conectividad rural

Las cooperativas eléctricas que conforman el Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica brindarán Internet vía fibra óptica a 70 comunidades de Zona Norte, Los Santos y Guanacaste.

Productores

La zona de Santa Cruz de Turrialba alberga a aproximadamente 250 productores grandes y pequeños, quienes estarán en la Expoferia del Queso 2023 en las instalaciones del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza los próximos 8, 9, 15 y 16 de julio.

Perdiendo juicios

Apple perdió una apelación judicial por dos infracciones de patentes propiedad de una subsidiaria de PanOptis Patent Management, un caso legal que comenzó hace cuatro años y lleva seis juicios y tres audiencias de apelación en Londres, informó GSMA.

“En el período a partir de julio del año pasado el Banco Central ha estado aprovechando una afluencia extraordinariamente alta de divisas en el mercado cambiario para reponer su posición de reservas, entonces lo que ha hecho está bien”. — Rodrigo Cubero, expresidente del BCCR

Finanzas | Mónica Cerdas nos dice que el Banco Central compró más dólares en la primera mitad del 2023 que en todo el 2022.

Economía y Política | Brandon Flores brinda información de los cambios para los trabajador independiente que desean asegurarse contra riesgos laborales.

Podcast | Krisia Chacón y Sergio Morales conversaron en Dinero, podcast y negocios con Brandon sobre el primer mall en Costa Rica, historia que él publicó como parte de nuestro proyecto Hitos.

IFAM e Infocom realizarán el tercer congreso de tecnologías de información y ciudades inteligentes los próximos 11 y 12 de julio, de 8:00 am a 5:00 pm., en el Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica.

El Club de Investigación Tecnológica y la Universidad Cenfotec realizarán un desayuno empresarial el próximo 25 de julio a las 7:45 a.m. con el conferencista Santiago Núñez, investigador del Illinois Quantum Information Science and Technology Center y del National Center for Supercomputer Applications, sobre las Oportunidades Globales de Quantum Computing para Costa Rica.

En streaming, Netflix tiene dos estrenos para hoy viernes: el reality sobre renovación de viviendas Hack My Home y la comedia romática The Out-Laws, en donde un gerente bancario está a punto de casarse con el amor de su vida, el banco es asaltado y sus infames suegros llegan a la ciudad.

