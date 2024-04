¿De cuánto fue la inversión total en Costa Rica en el 2023? Ya están los datos completos

Buenos días. ¿Cómo está? Espero que esté bien y, si tuvo vacaciones, que haya descansado. Por cierto, antes de Semana Santa le enviamos una pequeña encuesta: queremos conocer su opinión sobre este boletín y también sus sugerencias.

Y, antes de entrar en materia, el próximo 8 de abril se podrá observar el eclipse parcial de sol en Costa Rica (11:30 a.m. a 1:18 p.m.), con su punto de máximo a las 12:24 p.m.

La cifra

Ya empiezan a llegar datos de cierre del año pasado en varias áreas.

1.760 millones

de conexiones a 5G en el mundo a diciembre de 2023, con 314 redes a nivel global y, de ellas, 39 en América Latina y el Caribe, según 5G Americas.

Inversión

(Garrett Britton)

Le confieso. Estaba pendiente de estos datos, pues la inversión es un indicador sobre las apuestas empresariales en negocios, empleo e innovación (esperamos).

En total, en el 2023 ocurrió un incremento a $4.346 millones, según el Banco Central de Costa Rica (BCCR), más que en años anteriores.

La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) resaltó que se registró una cifra récord en la inversión extranjera directa (IED) de $3.921 millones, superando en 131% la meta y un 24% más que en 2022, incluyendo zona franca (61% de esa IED), régimen definitivo (19%) y otros.

Por actividad económica, la manufactura acumula el 55% de la IED, seguida por sector servicios (25%), turismo (7%), inmobiliario (7%), agrícola (2%) y sector financiero, agroindustria y comercio con 1% cada uno. El sector servicios habría casi triplicado.

Por origen, Estados Unidos contribuye con el 71% de la IED de Costa Rica del 2023, seguido por Bélgica (11%), Suiza y Panamá (4% cada uno).

“La propuesta de valor país de Costa Rica ha sido clave en la consecución de estos contundentes resultados en inversión extranjera directa”, dijo Laura López, gerente general de Procomer, que anunció 59 nuevos proyectos de inversión, 64% más que en 2022, y 13 de ellos fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).

De los datos del BCCR se destaca el salto en empresas regulares y turismo (ver gráfico), pero disminuye zona franca y la inversión de zona franca fuera de la GAM en el acumulado del 2023, si bien aumentó en el cuarto trimestre.

bv | Tiendas Ekono revoluciona su modelo de negocio y garantiza precios bajos siempre

Estrategia Low Price Premium asegura precios bajos permanente. Cadena anuncia dos nuevas categorías de productos en sus ventas.

4 infos para el día

Subastas

El BCCR comunicó que la subasta de Bonos de Estabilización Monetaria realizada el pasado 22 de marzo se declaró desierta en las colocaciones de las series BC3M260624 y BC12M260325, así como la siguiente subasta hoy 1° de abril por ¢15.000 millones.

En carreras

El Micitt anunció que trabaja con la Procuraduría General de la República para definir el mecanismo para mantener la operación de los servicios y los estudios para un eventual concurso público.

(Shutterstock)

Cambio obligado

Los reguladores obligan a las grandes tecnológicas a repensar su estrategia de inteligencia artificial de las adquisiciones de startups a contrataciones y alianzas con éstas, explica The Economist.

¿Cuántas lunas tiene la Tierra?

La revista Scientific American publicó que la Tierra tendría más de una luna, pues las peculiaridades de la mecánica de su órbita provoca que un grupo de asteroides parezcan satélites de nuestro planeta.

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Finanzas | Luis G. Cardoce Oconitrillo reporta que la oferta de la divisa es similar a la del 2023, pese a lo cual el tipo de cambio cae menos y el colón sigue entre las monedas más apreciadas de la región.

Economía y Política | Francisco Ruiz presenta cuatro islas del golfo de Nicoya que son cada vez más populares para visitarlas.

Negocios | Krisia Chacón explica nuevas tendencias en consumo y Brandon Flores que Fifco logró en 2023 sus utilidades netas más altas en la última década pese al dólar.

Recomendaciones de este lunes

Recuerde este importante evento del Club de Investigación Tecnológica: El futuro de Internet en Costa Rica, con Vinton Cerf, que codiseñó el código TCP/IP y la arquitectura de la web. Es este 9 de abril a las 5:30 p.m.

Participarán también David McCourt, de la iniciativa National Broadband Ireland, Guy de Teramond, María Estrada, Cinthya Arias Leitón, Paula Bogantes Zamora y Roberto Sasso.

En streaming, Netflix presenta los documentales Files of the Unexplained (3 de abril), sobre eventos espeluznantes, y The Antisocial Network: Memes to Mayhem (5 de abril), sobre la realidad actual de las redes sociales y su impacto en la sociedad.

