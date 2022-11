EF de la mañana | ¿Cómo andan los ‘malls’ para fin de año?

Buenos días. ¿Cómo pinta este miércoles? Espero que bien.

En estos días se juega la final de béisbol de Estados Unidos, conocida como las Grandes Ligas, entre los Astros y los Filis, interrumpidos por lluvia. Hoy también hay juegos de la Champions League en Europa y es el partido final de la Liga y el Olimpia para el campeonato regional.

¿Cuánto se recaudará con el marchamo?

329.000

Millones de colones de recaudación por el cobro de 1.744.707 marchamos desde ayer 1.° de noviembre, indican el Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Seguros.

Malls retoman dinamismo comercial

El próximo sábado 5 de noviembre el mall AlEste, ubicado en Curridabat, empezará a recibir consumidores desde las 11:00 a. m. La inversión de este proyecto superó los $15 millones en infraestructura y su construcción inició en junio del 2021 en un terreno de más de 67 hectáreas.

La desarrolladora Portafolio Inmobiliario destacó que el nuevo mall generará 1.500 nuevos puestos de trabajo en las distintas áreas de operación.

Siete días después Oxígeno, en Heredia, realizará la actividad de inicio de las ventas navideñas y durante todos los fines de semana ofrecerá un espectáculo especial con más de 120 músicos en escena.

Paseo de las Flores, también en Heredia, había anunciado en octubre pasado el ingreso del restaurante La Oliva Verde.

De esta forma, la actividad de los centros comerciales o malls está retomando dinamismo en lo que respecta a nuevos proyectos, eventos para fin de año y ocupación de espacios.

“Se ha presentado una mejora en los niveles de ocupación de centros comerciales que ubican al mercado en una fase de recuperación según el ciclo inmobiliario”, confirmó Danny Quirós, director de investigación de mercados de Newmark Central America, una firma especializada en el sector.

La ocupación de Lincoln Plaza, ubicado en Moravia, es del 97%, de acuerdo con Federico Baltodano, director de proyectos en Portafolio Inmobiliario, también a cargo de este mall. Aquí se esperan nuevas marcas, como Invicta, Skechers y Carter’s. Recientemente ingresaron Zyoncorp y el restaurante Naans and Curries.

“Para el próximo año se está trabajando en la apertura de nuevas marcas que vienen a aportar valor a nuestro mix comercial”, dijo Baltonado.

En Oxígeno abrieron más de 30 marcas en los últimos 18 meses. “Eso junto a todas las experiencias que hemos logrado ofrecer al visitante nos permite cerrar el año en un 98%”, dijo Marcela Trejos, gerente general de Oxígeno. La compañía está por anunciar la llegada de nuevas marcas.

En términos generales, los malls registran mayor ocupación y una mayor demanda durante 2021 y 2022 tras el paréntesis de la pandemia. Además, hay un incremento en el flujo de visitantes por la necesidad de la población de volver a las actividades sociales y de consumo. Ambos factores inciden positivamente en el mercado inmobiliario comercial, recalcó Quirós.

Según Newmark la tasa de disponibilidad en el sector comercial oscila entre 1,15% y 23,59%.

Así la ocupación está entre 76% en los centros comerciales de la zona de Heredia y el 99% en San José Sur. En el medio se ubican los de Alajuela (92%), Cartago (92%) y San José Centro (98%), Este y Noreste (96%) y Oeste (97%).

bv | Proyectos ticos premiados por Donativos Ambientales Ford 2022

(Contenido comercial)

A mediados de septiembre, el programa Donativos Ambientales Ford 2022 premió a seis proyectos de la región, incluyendo uno de la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH) y otro presentado por Green Wolf Costa Rica.

Tres infos claves para el día

Convocatoria a emprendedoras Copiado!

Este lunes 31 de octubre de 2022 el Centro Regional de Promoción de la Mipyme anunció la convocatoria para aceleración de empresas lideradas por mujeres en el marco del Programa Regional de Empresarialidad Femenina.

Nueva tienda Copiado!

La firma iShop Costa Rica, distribuidor de productos de Apple, inauguró una nueva tienda en el Centro Comercial Los Reyes en La Guácima de Alajuela el pasado 28 de octubre, tras una inversión de más de $800.000.

8.000 millones de habitantes Copiado!

La población mundial alcanzará la cifra de 8.000 millones a mediados de noviembre. Para las Naciones Unidas esta cantidad de habitantes implica retos importantes en materia económica y ambiental, pero en especial por el cambio demográfico.

(YURI CORTEZ/AFP)

La cita

“Es un trago amargo, pero hay que tomárselo” — Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), , sobre las tasas de interés.

El gráfico

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes informaciones:

Economía y Política | Hace unos días les compartimos información de los próximos compromisos tributarios y Tatiana Soto nos explica ahora las declaraciones y trámites.

Tecnología | A nivel global un empleado certificado podría ganar hasta $25.000 más en comparación con uno no certificado. ¿En Costa Rica vale la pena invertir en certificaciones?

Finanzas | El marchamo para el 2023 aumentó para la mayoría de vehículos. Mónica Cerdas nos explica las razones y también nos dice cómo solicitar la revisión del valor fiscal.

Recomendaciones para este miércoles

Spotify publicó el top de canciones con debut entre los pasados 28 y 30 de octubre pasados, que nos sirve para nuestras listas personales:

—Lif Me Up (Instrumental y también From Black Panther: Wakanda Forever) de Ridhana

—The Astronaut (JIN)

—Shirt (SZA)

—In My Head (Juice WRLD)

—Salir Con Vida (Morat, Feid)

—Fiera (Cris MJ, Tiago PZK)

—Éxtasis (Manuel Turizo, María Becerra)

—Ain’t Safe (Trippie Redd)

—Chiagne (Geolier)

