EF de la mañana | ¿Cuál es el costo económico de los desastres naturales?

Lunes 26 de setiembre de 2022

¡Buenos días! Empezamos la semana deseando lo mejor para usted y con información de interés para el día, incluyendo uno de los eventos tradicionales, más destacados y de más interés de la comunidad de El Financiero.

Pero antes, veamos esta cifra:

58

Porcentaje de videos y otros contenidos gráficos del total de publicidad digital en Estados Unidos en 2022, según eMarketer, una firma de investigación de mercados digitales. Se esperan más de $76.000 millones en gastos de publicidad en video este año.

*********

El impacto económico de los desastres naturales

El 17 de setiembre, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró cinco zonas en alerta naranja. Entre el jueves 22 y el viernes 23 de setiembre se registraron 11 incidentes en distintos sitios, luego de la lamenable situación ocurrida una semana atrás en Desamparados, Aserrí y Cambronero. La contabilidad de los daños está pendiente.

La entidad cuenta con una reserva total de ¢209.478 millones y una ejecución de ¢150.887 millones en 269 obras a la fecha, cifras que son superiores a los costos y cantidad de proyectos de recuperación de los últimos cinco años por ¢32.201 millones en 119 obras en alcantarillas, caminos, puentes y ríos.

La actual temporada de lluvias es calificada como “extraordinaria y fuera de lo normal”. En el caso de San José es la más fuerte desde 1945 y la segunda más intensa desde 1900. Durante el presente año, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo registró el récord de 3.500 eventos atendidos por inundación. El impacto económico no está estimado, pero en el sector empresarial la industira turística fue la primera en indicar la afectación.

Las estadísticas del Estado de la Nación muestran que desde 2012 se registraron 3.545 eventos que afectaron 12.508 viviendas y 270.211 personas, mientras que los datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) indican que el costo económico de los desastres en América Latina y el Caribe superan los $252.666 millones desde 1970. En el caso de Costa Rica, se registra un costo superior a los $985 millones en 11 años para los que hay datos desde entonces.

El Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), que realiza estudios internacionales de salud en caso de desastres y conflictos, señala que solo en 2020 los desastres atribuidos a peligros naturales afectaron a aproximadamente 100 millones de personas, representaron pérdidas económicas mundiales estimadas en $190.000 millones y provocaron 15.082 muertes. Sin embargo, la entidad advierte que faltan datos de los costos de la reconstrucción. También del impacto en las empresas y sectores productivos, agregaríamos.

*********

bv | Bankingly: estrategias de cambio digital para instituciones financieras Copiado!

(Contenido comercial)

Bankingly brinda servicios de asesoría y apoyo a las instituciones financieras (cooperativas, microfinancieras y bancos) en sus estrategias de transformación digital y desarrollo de canales electrónicos dirigidos a los clientes.

La firma cuenta con más de 100 instituciones financieras de América Latina y África en su plataforma SaaS. La fintech se encuentra acelerando su crecimiento gracias a la culminación de una exitosa ronda de inversión que totalizó los $11 millones. Esta nueva ronda le permitirá a la empresa profundizar su presencia en América Latina, África y Asia.

“En Costa Rica estamos consolidando nuestra presencia a través de alianzas estratégicas con jugadores claves de la industria financiera. Sin embargo, vemos y creemos que aún hay un camino muy grande por recorrer y desde Bankingly nos enorgullece poder formar parte de la evolución digital en este mercado’', explicó Damián Glaser, Regional Manager de Bankingly.

*********

Tres infos clave para el día

Corte de compras públicas Copiado!

Las instituciones públicas de Costa Rica han realizado 30.662 contratos de adquisición de bienes y servicios a diferentes proveedores, que suman casi ¢797.000 millones. Por monto, el principal método de compras, de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República, son las licitaciones (49%), seguido de las contrataciones directas (33%) y licitaciones abreviadas (10%). Por cantidad de procedimientos, predominan las contrataciones directas: 23.730.

(Rafael PACHECO GRANADOS)

Ranking grupos financieros por financiamiento Copiado!

BAC mantiene su posición, entre los grupos financieros vinculados en Costa Rica, por sus operaciones activas (directas e indirectas) con un monto total de financiamiento de ¢48.696 millones a junio de 2022, de acuerdo con datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Le siguen el Banco Popular (¢19.548 millones), el Banco Nacional de Costa Rica (¢15.751 millones), Promerica (¢15.022 millones) y el Banco de Costa Rica (¢12.215 millones). El “escalafón” es muy similar al de diciembre de 2021 en esta misma cuenta, aunque algunas entidades disminuyen o aumentan sus cifras.

El costo de descuidar la ciberseguridad Copiado!

El costo total promedio de las brechas de datos para empresas e instituciones a nivel global suma $4,3 millones, y $2,8 millones en Latinoamérica, según el reporte Compromise Flashcard 2022 de Lumu Technologies, una compañía de ciberseguridad. En EE. UU. es peor: $9,44 millones. El informe advierte que hay un aumento respecto al 2021 en los costos de los hackeos corporativos en los tres casos.

*********

La cita

Hay un mito en Costa Rica de que todas las empresas (públicas) son generadoras de pérdidas, pero no. — José Luis Arce, de la firma FCS Capital, sobre la rentabilidad de las empresas estatales

*********

El gráfico

Para abril del 2022 había aumentado la cantidad de cotizantes, según un informe del Banco Central de Costa Rica. También hay incrementos en todas las actividades económicas.

*********

Top 3 de noticias ‘EF’

Mis colegas trabajaron en estos en un especial sobre centros educaivos, el podcast y un reportaje sobre inflación que les recomiendo revisar:

Negocios | El año pasado publicamos cuáles eran los centros educativos con mejores resultados de admisión en las universidades públicas. Este año Mónica Cerdas le dio una mirada también a sus mensualidades. Revise, además, nuestro especial sobre centros educativos.

Finanzas | Las tasas de interés siguen subiendo en el país: ¿por qué crecen y qué tan efectivas son en la lucha contra la inflación? Lo explica Luis G. Cardoce.

Podcast | En el podcast Dinero, poder y negocios, Krisia Chacón conversó con Luis sobre su experiencia en un bay shower a través del metaverso.

*********

Recomendación del lunes

Vuelve RED 506, el evento de actualización digital: conozca el comportamiento digital del tico de hoy, el rol de las marcas en ese entorno y la segmentación de usuarios de redes sociales en Costa Rica.

Aquí los detalles de qué veremos en este evento, que será en el Centro Nacional de Convenciones el 12 de octubre, y cómo puede inscribirse para no quedarse sin campo en nuestro sitio web.

Gracias por informarse con El Financiero.

Encuéntrenme aquí: carlos.cordero@elfinancierocr.com

¡Hasta mañana!

*********

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.